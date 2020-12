Corona im Helmstedter Awo-Heim: 98-Jährige gestorben

Das Pflegeheim der Arbeiterwohlfahrt an der Helmstedter Glockbergstraße. (Archivbild)

Helmstedt. Insgesamt fünf Bewohner und Mitarbeiter wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Am Mittwoch verstarb laut Awo eine infizierte Bewohnerin.

Das Awo-Pflegeheim in Helmstedt meldete am Mittwoch, dass zwei Mitarbeiterinnen sowie drei Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden seien. Laut Verbandssekretär Falk Hensel ist eine der positiv getesteten Personen – eine 98-jährige Bewohnerin – am Mittwoch gestorben.

„Die Awo drückt den Angehörigen ihr Mitgefühl aus“, heißt es in der Mitteilung. Es besteht ein Besuchsverbot für die Einrichtung in der Glockbergstraße. Die weiteren Maßnahmen würden in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Helmstedt verabredet und umgesetzt.

Offizielle Bestätigung des Gesundheitsamtes steht noch aus

Die 98-jährige Frau ist somit vermutlich die sechste Person, die im Landkreis mit oder an einer Corona-Infektion gestorben ist. Eine offizielle Bestätigung hierfür durch das Gesundheitsamt stand am Mittwochabend jedoch noch aus.

