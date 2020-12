Jahresrückblick: Helmstedter entwickeln Ideen, die Mut geben

Autokino am 16. Mai in Grasleben. Die Leinwand steht, die Autos der Zuschauer sind positioniert. Nun heißt es warten, bis es richtig dunkel wird.

Groß ist der Erfindungsgeist von Veranstaltern im Freizeitbereich. Wenn auch die professionellen Musiker und freischaffenden Künstler knallhart von der Corona-Krise betroffen sind, so entwickeln sie Strategien und Formate, die ihr Publikum überraschen.

Auch Ehrenamtliche mischen dabei kräftig mit. So in Grasleben, wo der TSV und die Verwaltung ein Projekt stemmen, das es im hiesigen Landstrich nie zuvor gegeben hat: Autokino. Auf dem Parkplatz an der Lappwaldhalle sorgen fleißige Helfer des Sportvereins und der Feuerwehr im Mai und Juni dafür, dass Cineasten ihren Spaß haben, obwohl nicht gerade neue Blockbuster gezeigt werden. Mehrere Wochenenden werden in Kooperation mit den Helmstedter Kinobetreibern bespielt. Die Reihe endet mit der deutschen Kult-Komödie „Bang Boom Bang“.

Kino später auch im Waldbad Birkerteich: Allerdings dürfen dort die Zuschauer draußen auf mitgebrachten Sitzgelegenheiten Platz nehmen. Initiator dort sind das Stadtmarketing und der Förderverein, der auch die Konzertszene belebt. So organisiert er bereits die sechste Ausgabe der Sommerkonzerte im Freibad mit Bands und Songwritern aus der Region statt – trotz der Corona-Pandemie. Im Schnitt kommen an jedem Abend 250 Besucher ins Waldbad.

Eine völlig andere Art der Darbietung erfindet der Verein der Helmstedter Chorknaben. Ausgerechnet im 50. Jahr ihres Bestehens müssen die Sängerinnen und Sänger alle öffentlichen Termine absagen. Stattdessen geben sie halbstündige Konzerte in Form einer „Fenster-Musik“, jeweils zu hören im Garten vor dem Gemeindehaus St. Marienberg. Mit diesen Behelfs-Konzerten, live dargeboten und doch auf Abstand bedacht, bewahren alle Beteiligten, Musiker wie Zuhörer, die Kostbarkeit ihrer Beziehung zueinander.

Den Weg zum Publikum verbinden Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule mit einem sozialen Engagement. So treten sie in unterschiedlichen Besetzungen in Pflegeeinrichtungen im Landkreis Helmstedt auf, um dort für Abwechselung im Tagesablauf der Bewohner zu sorgen. Alles natürlich unter strenger Beachtung der geltenden Corona-Konzepte der Spielorte.

Als die Zahl der Neuinfektionen im Herbst beängstigend steigt, ist auch das vorbei. Nun ziehen Profis wieder die Online-Karte. Die Propsteikantoren Mathias Michaely (Helmstedt) und Matthias Wengler spielen Kirchenmusik für digitale Formate ein. Die Zuschauer und -hörer daheim an den Rechnern erfahren dabei auch viele Details zur Entstehung der Lieder. Nur singen – das darf und muss jeder für sich allein.

