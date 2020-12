Jahresrückblick: Kriminalfälle erschüttern Kreis Helmstedt

Nach vorausgegangenen ersten Medienberichten verbreitete sich spätestens Anfang Mai die Nachricht vom schrecklichen Tod der 19-jährigen Schöningerin Andrea K. wie ein Lauffeuer im Landkreis. Ein Binnenschiffer hatte den Leichnam der jungen Frau Ende April in einem Schleusenkanal an der Weser bei Nienburg entdeckt. Andrea K. war mit einer Betonplatte beschwert ertränkt worden. Das grausame Verbrechen fand bundesweite Beachtung.

Mord an Schöningerin: Prozess hat begonnen

Zunächst hielten sich die Ermittlungsbehörden zurück mit der Preisgabe von Einzelheiten, die Suche nach den Tätern sollte nicht gefährdet werden. Im Sommer dann kam es zu ersten Festnahmen von Tatverdächtigen. Des Mordes und der Zwangsprostitution angeklagt werden schließlich zwei Männer im Alter von 40 und 53 Jahren und eine 39-jährige Frau. Ihnen wird seit dem 22. Dezember der Prozess gemacht vor dem Landgericht in Verden.

Das Opfer war psychisch labil

Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, Andrea K. grausam getötet zu haben – um andere Straftaten zu vertuschen. Die beiden Männer sollen die 19-Jährige zur Prostitution gezwungen haben. Die zweifache Mutter, die in Schöningen aufgewachsen und zur Schule gegangen ist, war psychisch offenbar labil und litt an einer paranoiden Schizophrenie, so das Landgericht Verden.

Die angeklagten Männer sollen schnell erkannt haben, dass sich die 19-Jährige wegen ihres Gesundheitszustandes nicht für die Prostitution eignet. Andrea K. soll am 7. April in das Wohnhaus des 40-Jährigen und am Tag danach in eine Garage gebracht und dort geschlagen, geknebelt und gewürgt worden sein. Um das alles zu vertuschen, wurde laut Anklage beschlossen, das Opfer zu töten. Die Angeklagten sollen Andrea K. mit einem Stromkabel an eine Waschbetonplatte gefesselt und am 9. April an der Weserschleuse bei Balge ertränkt haben.

Rätsel um die VW-Abhöraffäre

Eine bislang rätselhafte Folge von Ereignissen hat sich 2020 in Grasleben zugetragen, das Geschehen könnte von enormer Tragweite sein. Ende Mai brannte ein Wohnhaus in Grasleben nieder, später erst stellte sich heraus, dass dieses Haus einem von VW beschuldigten Manager in der Abhöraffäre um die Auseinandersetzung mit dem unliebsamen Zulieferer Prevent gehörte. Und dieser von VW freigestellte Manager kam im August auf einem Feldweg bei Rottorf in seinem brennenden Auto ums Leben.

Selbstmord? Oder doch ein Verbrechen? Die letztgültige Antwort darauf steht noch aus, wenngleich die Behörden bislang von einem Suizid ausgehen. Doch das offenbar aufwendige Brandgutachten liegt laut Staatsanwaltschaft Braunschweig noch immer nicht vor. Auch die Ermittlungen zur Brandstiftung in Grasleben sind nicht abgeschlossen. Sie könnten sich nach Einschätzung von Experten hinziehen, bis mehr Licht in die VW-Abhöraffäre gekommen ist, in die laut Medienberichten auch eine russische Managerin in Diensten von VW verwickelt sein soll. Gehört das beschauliche Grasleben zu den Schauplätzen eines erschütternden Wirtschaftskrimis? Die Zusammenhänge sind unklar, die Fragen überwiegen die Antworten.

Mordfall Beguinenstraße: Ehemann unter Tatverdacht

Anders im Mordfall Beguinenstraße in Helmstedt: Nach dem gewaltsamen Tod einer 34-Jährigen hat die Polizei in kurzer Zeit einen Tatverdächtigen ermittelt – den 36-jährigen Ehemann des Opfers. Er soll seine Frau am 9. November aus niederen Beweggründen mit mehreren Messerstichen in den Oberkörper getötet haben. Mutmaßlich, so die Staatsanwaltschaft, wollte er damit den Weg frei machen für eine neue Beziehung. Der 36-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Lehrerin in Magdeburg erstochen

Die Tat ereignete sich in Magdeburg-Olvenstedt, doch das Opfer arbeitete an einer Schule im Helmstedter Nordkreis. Die 56-jährige Lehrerin wird Anfang September blutüberströmt im Keller eines von ihr bewohnten Hauses aufgefunden. Sie wurde mit mehreren Messerstichen getötet. Lehrer und Schüler der Schule sind geschockt. Eine Sonderkommission ermittelt zwei Tatverdächtige: eine 23-jährige Pflegetochter des Opfers und deren 30 Jahre alten Freund. Medienberichten zufolge sprang der Mann kurz vor seiner ersten Vernehmung von einem Hausdach und starb. In einem Abschiedsbrief soll er die Bluttat weitgehend gestanden haben. Die 23-Jährige war wegen Totschlag-Verdachts zunächst in Untersuchungshaft gekommen, wurde aber wieder auf freien Fuß gesetzt.

