Flechtorfer Edith und Walter Krier feiern diamantene Hochzeit

Das geschah in Fallingbostel, einen Tag vor Heiligabend. Seit 15 Jahren lebt das Paar, das nun seine diamantene Hochzeit feiern kann, in Flechtorf. "Meine Mutter meinte, dass es doch ganz praktisch wäre, wenn die Familie an Weihnachten sowieso zusammenkommt, das auch gleich mit unserer Hochzeitsfeier zu verbinden", erinnert sich Edith Krier bei unserem Besuch in Flechtorf an das für sie so außergewöhnliche Weihnachtsfest 1960.

Praktisch denkend und handelnd, dabei bescheiden und zufrieden

Und angesichts der Tatsache, dass damals die Familie von Walter Krier aus dem Saarland anreisen musste, fand auch der heute 81-Jährige die Idee seiner künftigen Schwiegermutter ziemlich gut. Walter Krier hatte es seinerzeit aus beruflichen Gründen von St. Wendel in die Lüneburger Heide verschlagen, sein Arbeitgeber war die Bundeswehr.

Praktisch denkend und handelnd, dabei bescheiden und zufrieden sind Edith und Walter Krier auch nach 60 Ehejahren noch. Sie freuen sich in der Nähe ihrer drei Kinder und deren Familien samt Enkelkindern zu sein. In die Region zog es das Paar, weil Walter Krier nach seiner Bundeswehrzeit eine Anstellung bei der seinerzeit im Wolfsburger Stadtteil Ehmen beheimateten Spedition Hansmann fand. Und auch Edith Krier war für die Hansmanns tätig – sie führte 30 Jahre lang den Haushalt der Unternehmerfamilie.

Familienleben ist wichtig für Edith und Walter Krier

Die Arbeit war wichtig und hatte einen hohen Stellenwert, aber ebenso wichtig waren für Edith und Walter Krier das Familienleben und die gemeinsamen Urlaube mit den Kindern. "Wir sind gern nach Berchtesgaden gefahren. In den Alpen zu wandern, das hat uns Spaß gemacht", berichtet Walter Krier.

Nicht gut finden es die Kriers, dass coronabedingt ihr diamantenes Jubiläum nur im ganz kleinen Kreis gefeiert werden kann. "Es ist halt so und wir werden das Beste daraus machen", stellen Edith und Walter Krier in der für sie typischen Art unisono zum Abschluss unseres Gespräches fest.