An Heiligabend liegt Stille über dem Kreis Helmstedt

Clara Wirth von der katholischen Ludgeri-Gemeinde in Helmstedt kümmert sich normalerweise um das Krippenspiel. In diesem Jahr betreute sie die drei in der Kirche eingerichteten Stationen.

Die Weihnachtsbotschaft hat in diesem Jahr eine weltliche Ergänzung erfahren, an die wir uns wohl noch lange erinnern werden: Bleibt zu Hause, reduziert die Kontakte auf ein Minimum.

Der harte Lockdown mit geschlossenen Geschäften hatte seinen Anteil daran, dass an Heiligabend in den Innenstädten von Helmstedt, Schöningen oder Königslutter bis 13 Uhr nur wenige Menschen anzutreffen gewesen sind. Als bedürfe es noch dieser stimmungsmäßigen Betonung, legte sich trübes Wetter über den Landkreis.

Einige Kirchen im Landkreis sind geöffnet

Wer Besinnlichkeit und die Wärme der biblischen Weihnachtsgeschichte sucht, dem stehen tagsüber einige Kirchen im Landkreis offen - die Angebote variieren von Ort zu Ort, von Gemeinde zu Gemeinde und Entscheidungen über die Art der kirchlichen Veranstaltungen wurden in Einzelfällen recht kurzfristig gefällt.

Küsterin Marlies Höppner nimmt an Heiligabend den ganzen Tag über Besucher in der St.-Vincenz-Kirche in Schöningen in Empfang. Foto: Erik Beyen

In St. Vincenz in Schöningen zum Beispiel hat Küsterin Marlies Höppner an Heiligabend um 10 Uhr ihren Dienst in der Kirche aufgenommen. Sie nimmt Besucher in Empfang und bietet ihnen das Gespräch an.

Neben dem Altar steht ein Tisch mit kleinen Geschenken und Engeln für die Kinder und mit Karten zur Weihnachtsgeschichte zum Mitnehmen. Aus Lautsprechern erklingt leise eine weihnachtliche Musik. Bis zur Mittagszeit haben sich nur wenige Besucher in der Kirche eingefunden, erzählt uns Marlies Höppner. Am Nachmittag und Abend werden es mehr sein, so ihre Vermutung. Denn es gebe sicher das Bedürfnis, für ein besseres neues Jahr zu beten.

In Helmstedt gibt es den kirchlichen Weihnachtsabend in Stationen

In der katholischen Ludgeri-Gemeinde in Helmstedt ist Clara Wirth gemeinsam mit Anna Maria Müller normalerweise für die Aufführung des Kinder-Krippenspiels verantwortlich. Doch in diesem Jahr fällt das Spiel wegen der Ansteckungsgefahr aus. Stattdessen wurden die Kinder im Vorfeld dazu befragt, was sie mit Weihnachten verbinden.

Auf einem Bildschirm in der Ludgeri-Kirche ist an Heiligabend ein Film mit den Antworten der Kinder zu sehen. Es handelt sich dabei um eine von drei Stationen, die für die Kirchenbesucher gedacht sind. Sie mussten sich hierfür anmelden und immer nur in kleinen Gruppen darf die Kirche betreten werden.

An der ersten Station erhalten die Kirchgänger eine Tüte, in der sich unter anderem ein Stern befindet. Auf diesen Stern dürfen sie eine Fürbitte schreiben. Die Sterne werden aufgehängt an den beiden Weihnachtsbäumen, die links und rechts von der Krippe stehen. An der dritten Station spendet das Licht aus Bethlehem Trost und Zuversicht.