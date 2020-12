Danndorfer ärgert sich über Müll an Containern

Konkret beschwerte sich der Anwohner uns gegenüber über illegal entsorgten Müll, über Säcke mit Rasenschnitt und über Scherben auf dem Gehweg, die zur Gefahr würden. Es sei ein unhaltbarer Zustand. Die Gemeinde kümmere das jedoch nicht. Der Anwohner wörtlich: „Ich bin es leid, das hinzunehmen.“ Die Redaktion hat sich die Örtlichkeit vor und nach dem Weihnachtsfest angeschaut.

Der Standort der Container befindet sich direkt im Kurvenbereich neben einer kleinen Pferdekoppel. Beim Besuch vor dem Weihnachtsfest standen dort jeweils zwei Altkleider- und Altglascontainer. Am Montagnachmittag nach den Feiertagen waren die Altkleidercontainer abgeholt worden. Dadurch wurde ein Blick auf Müll frei, der offensichtlich schon länger dort liegt. Außerdem hatte jemand Glas nicht in die dafür vorgesehen Container geworfen, sondern zwischen die beiden gestellt. Glasscherben auf der Straße oder auf den Gehwegen fanden wir nicht.

Der kritisierte Standort in Danndorf sei bislang noch nicht aufgefallen

Mit Altglas- und Altkleidercontainern gebe es immer mal wieder Probleme, besonders an schlecht einsehbaren Standorten, wo man sich unbeobachtet fühle oder sehr gut mit dem Auto vorfahren könne, erklärte Gemeidedirektorin Stefanie Wilke in einem Telefonat. „Auf solche Dinge haben wir natürlich ein besonderes Augenmerk“, sagte sie. Verstöße würden zur Einleitung eines Bußgeldverfahrens an den Landkreis Helmstedt gemeldet. Der von dem Anwohner kritisierte Standort in Danndorf sei bislang aber nicht negativ aufgefallen - und das, obwohl er ideal mit dem Auto erreichbar sei.

Nach Aussagen der Gemeindedirektorin seien die Kommunen verpflichtet, Standorte für die Container zur Verfügung zu stellen. Dabei gelte es, sowohl eine optimale Erreichbarkeit wie auch eine möglichst geringe Belastung für die umgebende Wohnbebauung zu gewährleisten.

Bußgeld zwischen 100 und 1000 Euro für Menschen, die dort Müll entsorgen

Wer an solchen Standorten Müll illegal entsorge, müsse mit einem Bußgeld zwischen 100 und 1000 Euro rechnen, teilte der Landkreis Helmstedt auf Anfrage mit. Demnach liegt die übliche Ahndungshöhe bei 250 Euro. Ganz wichtig: Das gelte auch dann, wenn etwa Kleidung neben dem Kleidercontainer oder Glas neben einem Altglascontainer abgelegt werde.

„Die Bußgeldanzeigen werden typischerweise nach Hinweisen durch die Kommunen oder Dritte von der Unteren Abfallbehörde bei der Bußgeldstelle des Landkreises Helmstedt mit einem Vorschlag zur Ahndungshöhe eingereicht“, erläutert die Pressestelle des Landkreises.