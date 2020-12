Kunden bleiben Königslutters Geschäften treu

Unterstützung erfahre die Geschäftswelt in Königslutter auch während der aktuell verfügten Schließungen. Dies sei jedenfalls der Eindruck von Frank Kolbe, Vorstandsmitglied der Werbegemeinschaft Königslutter aktiv. Ein großes Beispiel dafür ist das Awo-Psychiatriezentrum (APZ), das für seine über 1000 Mitarbeiter eine besondere Weihnachtsüberraschung parat hatte.

Belegschaft erhält Königslutteraner Gutschein

Auf das jährliche Dankeschön seien alle immer sehr gespannt, stellte APZ-Sprecherin Dörte Herfarth auf unsere Nachfrage hin heraus, denn niemand außer einem ganz engen Personenkreis in der Geschäftsführung wisse, was es gibt. „In den vergangenen Jahren haben wir schon Weihnachtsbäume oder sogar Gänse geschenkt bekommen“, zählte Herfarth auf. In diesem Jahr gab es als Dank 25-Euro-Einkaufsgutscheine, die in den Königslutter-aktiv-Geschäften eingelöst werden können.

„Ich denke ausschlaggebend für die Idee war, die lokale Wirtschaft zu unterstützen. Außerdem können sich aus dem breit gefächerten Angebot alle selbst aussuchen, was sie möchten“, sagte Herfarth. Sie selbst finde, dass das Geschenk eine „schöne und gute Sache“ sei und zum Ende des Jahres nochmal eine Freude und Anerkennung. Frank Kolbe bestätigte, dass die Aktion echte Geheimstufe im Vorfeld hatte, denn außer dem ganz engen Vorstand von Königslutter aktiv sei auch niemand in der Werbegemeinschaft involviert gewesen.

Die Mitglieder seien erst informiert worden, nachdem die Gutscheine verschenkt waren. „Es hat uns riesig gefreut, als das APZ auf uns zugekommen ist, das ist eine ganz tolle Geschichte für den Einzelhandel“, stand für ihn fest. Dabei war es nicht die erste Unterstützung dieser Art. Im vergangenen Jahr gab es für die Mitarbeiter die von der Werbegemeinschaft aufgelegten Gutscheinhefte. „Dieses kommunale Denken finde ich toll, und es ist eine tolle Geschichte mit einem spürbaren Effekt für den Einzelhandel“, machte Kolbe deutlich.

Der sei etwa, dass auch Nicht-Königslutteraner in die Innenstadt kämen und Angebote nutzten. Das erlebe er selbst in seiner Buchhandlung, in der beispielsweise Braunschweiger bei ihm bestellen. Die Schließung der Geschäfte gerade vor Weihnachten empfand Kolbe als „wenig lustig“, wenn auch nachvollziehbar.

Er und viele Kollegen nehmen trotzdem online Bestellungen entgegen, die Warenausgabe erfolge dann jeweils auf sicherem Weg und mit genügend Abstand. So hätten sich viele inhabergeführte Geschäfte in der Innenstadt auf Empfehlung von Königslutter aktiv auf Kern-Abholzeiten verständigt, damit die ungefähr angeglichen seien. Diese seien wochentäglich von 10 bis 12 Uhr und von 17 bis 18 Uhr. „Bei manchen sind die zum Teil aber auch länger“, ergänzte Kolbe.

Gewinnspiel in Königslutter

Viele treue Kunden nutzten dieses Angebot, und jede Unterstützung sei für alle Geschäfte willkommen. Er verwies noch auf das Weihnachtsgewinnspiel. Denn das läuft ungeachtet der geschlossenen Läden weiter und wurde sogar bis zum 4. Januar verlängert. Die in den Schaufenstern der Mitgliedsgeschäfte dekorierten Sterne müssen gezählt werden.

Die Lösungen mit Absender können entweder bei Elektro-Kaiser oder in der Buchhandlung Kolbe abgegeben werden. „Den Zettel einfach in den Schlitz werfen“, erläuterte Kolbe. Wann die Verlosung mit persönlicher Übergabe der Gewinn-Gutscheine erfolge, werde der Vorstand anhand der aktuellen Pandemie-Situation entscheiden.