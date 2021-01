Polizei Helmstedt nimmt 20-Jährigem selbstgebaute Sprengkörper ab

32 selbstgebaute Sprengkörper stellten Beamte des Polizeikommissariats Helmstedt am Donnerstagnachmittag bei einem 20-Jährigen sicher. Gemeinsam mit einem Freund hatte er sie in Höhe der Landesgrenze bei Harbke in den Lappwaldsee geworfen. Dies war aber auch der einzige auffällige Einsatz, den die Helmstedter Polizisten am Silvestertag absolvieren mussten. "Ansonsten war es - vor allem in der Nacht - unglaublich ruhig", berichtete ein Sprecher am Neujahrsmorgen: "Es gab keine herausragenden Einsätze, nur ein paar Ruhestörungen hier und da."

Polizei ahndet Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz

Hundebesitzer hatten die Beamten am Nachmittag auf die beiden Männer hingewiesen, die mit der Pyrotechnik am See hantierten. Eine Funkstreife überprüfte die jungen Helmstedter, die sich am lauten Knall der Selbstbau-Sprengsätze erfreuten. "Bei der Inaugenscheinnahme der noch vorhandenen Pyrotechnik wurden 32 selbstgebaute Sprengkörper gefunden, die einer der zwei Helmstedter im Rucksack bei sich hatte", heißt es im Polizeibericht. "Eine bislang unbekannte Substanz hatte der Mann umhüllt und die Zündschnüre mit einer Heißklebemasse befestigt."

Da dem 20-Jährigen für die Herstellung und den Umgang mit selbstgebauter Pyrotechnik die Erlaubnis fehlte, verstieß er damit gegen das Sprengstoffgesetz. Für diese Straftat wird er sich nun verantworten müssen. Seine Angaben, er habe die Sprengkörper gefunden, halten die Beamten für unglaubhaft. Die 32 Sprengkörper wurden sichergestellt und werden nach einer Überprüfung vernichtet.

32 selbstgebastelte Sprengkörper stellte die Helmstedter Polizei bei einem 20-Jährigen sicher. Foto: Polizei Helmstedt

Nur kurzes Feuerwerk am Nachthimmel

Trotz des Verkaufsverbots von Feuerwerk erleuchteten um Mitternacht rund 45 Minuten Silvesterraketen den Nachthimmel im Landkreis. Doch im Vergleich zu den Vorjahren fiel die Böllerei merklich dürftiger aus. Leergefegt waren auch die Straßen, nur wenige Menschen kamen vor die Tür, um sich das bunte Spektakel im Mondschein anzusehen.

Kaum eingreifen musste die Polizei auch im Zusammenhang mit dem Abstandsgebote und den Regelungen der erlaubten Zusammenkünfte. "Gegen 21.20 mussten wir in Helmstedt fünf Anzeigen schreiben, weil bei einer Silvesterfeier mehr als fünf Personen aus zwei Haushalten zusammengekommen waren", berichtete der Helmstedter Polizeisprecher. Ebenfalls fünf Anzeigen waren am Nachmittag im Helmstedter Dammgarten nötig, weil auch dort Bewohner sich nicht an die Abstandsregeln gehalten hatten. „Insgesamt“, so die Bilanz der Beamten, „hatten wir mit diesem Thema relativ wenig zu tun, wir hatten mit wesetlich mehr gerechnet.“

Rund 45 Minuten zischten Silversterraketen durch den Nachthimmel über dem Helmstedter Marktplatz. Foto: Markus Brich

Leitstelle der Feuerwehr meldete keine Einsätze

Ein ähnliches Lagebild zeichneten auch die Polizeikommissariate Königslutter und Schöningen: „Die Silvesternacht verlief in Schöningen grundsätzlich ruhig“, erklärte ein Sprecher am Freitagmorgen. „Es war eine für den Jahreswechsel völlig untypische Nacht. Uns wurden lediglich kleinere Ruhestörungen gemeldet, aber es gab weder Streitigkeiten, handgreifliche Auseinandersetzungen oder gar Verletzte.“

In Saalsdorf in der Samtgemeinde Velpke wurde vermutlich gegen 2 Uhr in der Straße Am Dorfplatz ein Postbriefkasten gesprengt, teilte die Polizei mit. Nach der Detonation umherfliegende Teile des Briefkastens beschädigten einen abgestellten VW Touran am hinteren klinken Radkasten. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Teile des Sprengkörpers wurden sichergestellt. Die Polizei Velpke nimmt Hinweise zu der Sachbeschädigung unter Telefon 05364/947220 entgegen.

Die Leitstelle der Feuerwehr meldete in der Silvesternacht keine Einsätze.