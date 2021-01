Polizei Schöningen sucht Eigentümer eines Bergamont-Treckingrades

Die Polizei in Schöningen sucht den Besitzer eines schwarzen Treckingrades des Herstellers Bergamont. Wie Politeisprecher Thomas Figge am Dienstag mitteilte, wurde das Rad bereits am 1. Dezember 2020 gegen 20 Uhr in der Bahnhofstraße nahe des ehemaligen Schöninger Bahnhofs gefunden.

Polizei Schöningen sucht Besitzerin oder Besitzer eines Fahrrads

"Da die Polizei nicht ausschließen kann, dass es aus einem Diebstahl stammt und vom Täter dort achtlos zurückgelassen wurde, suchen die Ermittler nun nach dem rechtmäßigen Besitzer", erklärte Figge. Er vermutet: "Viele Radfahrer motten ihr Fahrrad über die Wintermonate ein, so dass der eigentliche Eigentümer möglicherweise noch gar nichts vom Verlust seines Rades gemerkt hat."

Die Polizei sucht den Eigentümer dieses Treckingrades. Foto: Polizei

Auf dem Rahmen des Fahrrades befindet sich ein Aufkleber des Schöninger Fahrrad-Händlers Schließer Bike. Das lässt vermuten, dass es in Schöningen erworben wurde.

Personen, die Angaben machen können, woher das Fahrrad stammt, oder sich als rechtmäßige Besitzer zu erkennen geben können, werden gebeten sich bei den Beamten auf der Polizeiwache am Burgplatz in Schöningen zu melden, Telefon (05352) 95 10 50. mb

BU 2: Auf dem Rahmen des Fahrrades befindet sich ein Aufkleber des Schöninger Fahrrad-Händlers Schließer Bike.

red