Helmstedter Rathaus zeigt, wie das „Grüne Band“ funktioniert

Helmstedt. Die Stadtverwaltung Helmstedt ermuntert Hausbesitzer in dörflichen Ortsteilen, Fördergelder der EU für die Sanierung zu beantragen.

Es ist erst einige Wochen her, dass die Steuerungsgruppe der Leader-Region „Grünes Band im Landkreis Helmstedt“ eine Bilanz ihrer sechsjährigen Arbeit gezogen hat. Ihr Engagement geht weiter, und auch die lokalen Partner machen sich weiterhin dafür stark, Fördergelder der Europäischen Union in den ländlichen Raum zu holen – so auch die Stadtverwaltung Helmstedt.

Im Rathaus sitzt die Abteilung Stadtentwicklung, bestehend aus Louisa Biston, Andreas Bittner und Jan Büchsenschuß. Das Mitarbeiter-Trio hat nun bei YouTube einen Kurzfilm hochgeladen, in dem es versucht, auf heitere Weise auf die Fördermöglichkeiten aufmerksam zu machen. Angesprochen werden darin in erster Linie Hausbesitzer.

Viele Facetten der Förderung

Leader ist ein EU-Förderprogramm zur Entwicklung und Stärkung des ländlichen Raumes. „Dabei gibt es viele Facetten der Förderung, allein im Bereich der baulichen Ertüchtigung von in die Jahre gekommenen Wohnhäusern“, erläutert Büchsenschuß.

Im Video gibt er sich äußerlich als biederer Amtmann, mit einem bewusst übertriebenen Berliner Slang gibt er sich jedoch als Kumpel. Und das ist auch die Absicht der Fachleute in der Verwaltung: Sie wollen interessierte Bürger an die Hand nehmen und bei der Antragstellung unterstützen.

Chance für Hausbesitzer

Angesprochen sind Immobilienbesitzer, die ihr Gebäude in einem der dörflich geprägten Ortsteile Barmke, Emmerstedt, Büddenstedt und Offleben haben. Auch für das im Brunnental gelegene Bad Helmstedt gilt die Förderkulisse.

Gefördert werden Sanierungsprojekte an Gebäuden, die älter als 50 Jahre sind, überdies Mehrgenerationen-Wohnkonzepte oder auch Projekte zur Schaffung von Barrierefreiheit. „Wenn es gar nichts mehr hilft, gibt es sogar Zuschüsse für den Abriss“, sagt Büchsenschuß. Und das ist kein Scherz.

Lesen Sie mehr über das "Grüne Band":