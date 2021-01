Helmstedt. Erste Impfungen in Seniorenheimen soll es Donnerstag geben. Offen bleibt, welche Einrichtung beginnt. Dramatisch ist die Lage in Königslutter.

Impfstoff trifft in Helmstedt ein – Weitere Tote in Awo-Heimen

Die Corona-Lage in den beiden Awo-Pflegeheimen im Landkreis Helmstedt ist weiter sehr ernst. Bei 61 Bewohnern der Einrichtung im Amtsgarten in Königslutter wurde bisher eine Corona-Infektion nachgewiesen. Seit dem Corona-Ausbruch in dem Heim mit insgesamt 99 Pflegeplätzen Ende des vergangenen Jahres sind bisher sieben Menschen an oder mit der Erkrankung gestorben, teilt Awo-Bezirksverbandssprecher Falk Hensel auf Anfrage mit. Zuletzt starben zwei Heimbewohner im Alter von 88 und 98 Jahren an oder mit Corona.

Fünf Todesfälle unter den Bewohnern verzeichnet das Awo-Heim in der Helmstedter Glockbergstraße seit Ausbruchsbeginn. „Dort starben zuletzt zwei Personen im Alter von 89 und 99 Jahren“, berichtet Hensel. Drei Bewohner werden im Helmstedter Krankenhaus behandelt, neun akute Fälle werden im Heim betreut. Von den acht erkrankten Mitarbeitern gelten zwei wieder als genesen.

34 Mitarbeiter in Königslutter positiv getestet



Dramatisch ist in Königslutter die Situation unter den Mitarbeitern. „Insgesamt wurden bisher 34 Mitarbeiter positiv getestet und befinden sich nun in Quarantäne“, teilt Hensel mit. Betroffen sind alle Arbeitsbereiche des Hauses – von der Pflege über den Sozialdienst bis hin zu Küche und Reinigung.

Trotz des Ausfalls der Mitarbeiter sei die Pflegeversorgung sichergestellt. „Seit Beginn des Ausbruchs haben wir dort externe Honorarkräfte im Einsatz“, erklärt der Bezirksverbandssprecher. „Im Moment reicht das noch aus. Aber das ist auch nur eine Momentaufnahme, denn die weitere Entwicklung ist noch nicht abzusehen." Deshalb gilt Hensels besonderer Dank allen in den Heimen tätigen Kollegen: „Sie arbeiten seit Wochen unermüdlich, die Belastung ist enorm.“

Vor dem Hintergrund des Corona-Ausbruchs habe inzwischen auch das Helmstedter Gesundheitsamt die Einrichtung in Königslutter inspiziert. „Uns wurde ein super Hygienekonzept und -management bescheinigt“, sagt Hensel zum Ergebnis. Aber um der Ursache für die Verbreitung des Virus auf den Grund zu gehen und das Ausbruchsgeschehen in den Griff zu bekommen, „lassen wir noch in dieser Woche zusätzlich externe Hygieneexperten das Heim begutachten“. Obwohl die Mitarbeiter bereits unter Vollschutz arbeiten, „wollen wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, um eine Lösung herbeizuführen“.

200 Impfstoff-Ampullen für Helmstedt



Unterdessen ist am Montag in Helmstedt der Impfstoff für 1000 Corona-Impfungen eingetroffen. Am Donnerstag soll es die ersten Impfungen geben. "Wir werden mit den Alten- und Pflegeheimen und den Mobilen Teams beginnen, die die Impfungen in den Heimen vornehmen", sagt Landkreis-Sprecher Andreas Jünnemann zum geplanten Ablauf des Impfstarts. Der Landkreis habe vom Land rund 200 Ampullen mit dem Impfstoff der Firma BioNTech/Pfizer erhalten. Das reiche für 1000 Impfungen.



Im Awo-Seniorenheim in Königslutter ist die Lage nach dem Corona-Ausbruch weiterhin ernst. Foto: (Archiv) Hans-Jürgen Trommler / regios24

In welchem Altenheim die erste Corona-Impfung im Kreisgebiet stattfinden wird, vermochte Jünemann am Dienstag noch nicht zu sagen. Der Impfstoff sei im Impfzentrum des Landkreises in der Sporthalle Kantstraße in Helmstedt eingelagert worden. "Er muss auf einer Temperatur von minus 70 Grad Celsius gehalten werden", berichtet Jünemann. Dabei nehme man Trockeneis zu Hilfe.

Die erste Impfstoff-Lieferung wird nach Einschätzung Jünemanns womöglich nicht für alle Pflegeheim-Bewohner ausreichen. "Wir gehen aber davon aus, dass die nächste Lieferung in der kommenden Woche bei uns eintrifft." Bis zum Beginn der Impfungen im Impfzentrum in der Kant-Halle werde wohl noch einige Zeit vergehen.

Pflegeheim Wendhausen hebt Besuchsverbot auf



Auf den Impfstart wartet man auch im Maternus-Pflegezentrum Wendhausen sehnsüchtig. Dort war kurzfristig ein Besuchsverbot verhängt worden, nachdem sich eine Mitarbeiterin mit dem Corona-Virus infiziert hatte. Sie befindet sich inzwischen in Quarantäne. Als Schutzmaßnahme für die Einrichtung mit knapp 200 Heimplätzen werden nun alle Kollegen, die direkt mit der betroffenen Mitarbeiterin in Kontakt standen, täglich vor Arbeitsbeginn getestet.