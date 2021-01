Sternsinger vergessen das Helmstedter Rathaus nicht

"Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“, so lautet das Motto der diesjährigen Sternsinger-Aktion. In diesem Jahr gab es keinen Empfang im Helmstedter Rathaus für die Sternsinger-Delegation. Um so mehr freute es die Stadtverwaltung, dass zwei Sternsinger den Weg zum Rathaus auf sich nahmen, um den Segensspruch „20 * C + M + B + 21 – Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“ an der hölzernen Rathaustür zu hinterlassen. Sternsingerin Chantal schrieb ihn am Mittwochmittag auf die Tür.

Königssingen trotz Corona auch am Helmstedter Rathaus

Die diesjährige Aktion zum Dreikönigssingen ist gedacht als Unterstützung für Kinder von Arbeitsmigranten. "Die Kinder in der Ukraine vermissen ihre Eltern manchmal monatelang, weil Vater und Mutter zum Arbeiten ins Ausland gehen müssen. In ihrem Heimatland gibt es einfach keine Arbeit für sie", erläuterte Stadt-Sprecherin Martina Hartmann.

Mehr zur diesjährigen Aktion finden Interessenten unter: https://bit.ly/2XgufXC

red