Erste Impfungen gegen Corona nun auch im Landkreis Helmstedt

Für den Landkreis Helmstedt hat am Donnerstag eine neue Ära im Kampf gegen Covid-19 begonnen: Mobile Teams des Impfzentrums haben den Impf-Wirkstoff des Herstellers Biontech/Pfizer älteren Menschen in Schöningen injiziert: Das Pflegeheim am Elm sowie das Alten- und Pflegeheim von Vitalis waren nun die ersten Stationen. Am Freitag folgt die Seniorenresidenz Stiemerling in Königslutter.

In der ersten Einrichtung wurden zunächst 46 von 50 Bewohnern geimpft. Die Impfbereitschaft sei sehr hoch gewesen, zog Kreisamtmann Christoph Neddermeier eine erste Bilanz. Im Einsatz waren zwei mobile Teams unter Leitung von Michael Günther. Er ist ärztlicher Leiter des Helmstedter Impfzentrums.

Hoffnung keimt nach Impfstart überall

Mit dem Beginn der Impfungen in den Seniorenheimen des Landkreises Helmstedt steigt auch die Hoffnung im Schöninger Clus-Pflegeheim, bald wieder einen Schritt näher in Richtung Normalität zu kommen. „Bisher sind wir frei von Corona, von Ausbrüchen wie in Wolfsburg oder Königslutter – Gott sei Dank – verschont geblieben“, sagt Heimleiter Michael Knobel.

Dem Glück allein will er diesen Umstand aber nicht geschuldet wissen. „Wir haben uns vom ersten Moment an mit dem Thema Corona sehr stringent beschäftigt. Und uns war schon sehr früh klar: Wir brauchen zusätzliche Kräfte, sonst können wir diese Belastung nicht stemmen“, sagt Knobel, der von seinen Erfahrungen als Krankenpfleger im Hamburger Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin profitieren kann.

Im Schöninger Clus-Heim werden 122 Bewohner von 100 Mitarbeitern betreut. Seit die Pandemie im vergangenen Frühjahr Deutschland erreichte, ist der Alltag dort für Personal, Bewohner und Angehörige ein anderer.Was sich verändert hat und wie die Einrichtung damit umgeht, erklären Knobel und Annette Wolter, Leiterin des Sozialen Dienstes, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Der PoC-Antigen-Test ist für alle Mitarbeiter im Clus zweimal wöchentlich Pflicht. Heidrun Sage testet auf unserem Bild Verwaltungsmitarbeiter Uwe Knape. Foto: Markus Brich / BZV

„Wir haben zusätzliche Pflegekräfte eingestellt“, sagt Knobel. Sonst wären auch die inzwischen vorgeschriebenen Corona-Tests nicht zu bewältigen. Zwei Krankenschwestern und eine halbe Stelle für eine Pflegehelferin wurden dafür im Clus geschaffen.

„Finanziell gibt es zwar einen Ausgleich, aber wie wir das personell hinbekommen, blieb uns überlassen. Da hat nie jemand von der Pflegekasse oder dem Medizinischen Dienst Unterstützung angeboten“, macht Knobel aus seiner Verstimmung keinen Hehl: „Es gab nur Forderungen, aber wie die Heime sie umsetzen, damit wurden sie allein gelassen.“

Ehrenamtliche helfen den Heimen

Vor dem Hintergrund eines fast leergefegten Marktes an Fachkräften hatte das Haus in Schöningen das große Glück, auf einen „großen Fundus an Ehrenamtlichen“ zurückgreifen zu können. „Die haben wir dann als Fachkräfte eingestellt“, sagt Knobel. Nur so war sei möglich, alle Bewohner einmal pro Woche und alle Mitarbeiter zweimal wöchentlich zu testen.

"Vorsicht plus Menschenverstand": Unter diesem Leitsatz führen Heimleiter Michael Knobel und Annette Wolter, Leiterin des Sozialen Dienstes, das Schöninger Clus-Heim durch die Corona-Zeit. Foto: Markus Brich / BZV

Auch jeder Besucher, der einen Angehörigen im Heim besuchen möchte, muss sich einem PoC-AntigenTest unterziehen. Fällt das Ergebnis negativ aus, darf er in die folgenden 72 Stunden das Haus betreten. „In der Gesamtheit wird das Thema Testen sehr positiv betrachtet und von allen – Bewohnern wie Angehörigen – akzeptiert“, sagt Annette Wolter. Doch es gebe Ausnahmen, bedauert Knobel: „Auch bei uns kommt es leider immer wieder mal vor, das Angehörige versuchen, keine Maske zu tragen oder die Regeln nicht einhalten. Wenn es zu krass wird, bekommen sie von uns einen schriftlichen Verweis. Das bringt uns zwar Stress ein, aber das müssen wir aushalten.“

Weiterhin Sorge und Angst

Doch trotz aller Schutzmaßnahmen, die das Heim ergriffen habe, weiß die Leiterin des Sozialdienstes, sei die Angst vor einem Corona-Ausbruch bei Bewohnern und Mitarbeitern weiterhin existent. „Natürlich guckt man auf die anderen Heime und fühlt mit. Keiner will erleben, dass in seinem Haus eine Infektion auftritt, weil wir alle wissen, dass das dramatische Folgen haben kann. Diese Angst, dieses Mitgefühl, die Frage ,Wie verkraften das die Kollegen in den betroffenen Häusern?’ – das ist auch bei allen Mitarbeitern hier verhaftet.“

Nicht zuletzt deshalb gibt es im Schöninger Clus-Heim jeden Mittwoch eine „Corona-Runde“. Mitarbeiter aus alles Arbeitsbereichen tauschen sich darin über die aktuelle Lage im Haus und die erforderlichen Maßnahmen aus. „Auch die Angehörigen halten wir immer auf dem neuesten Stand, informieren und sensibilisieren sie“, erklärt Wolter. „Fast alle sind deshalb auch achtsam, damit das Haus keine anderen Wege beschreiten muss.“

Bemüht um Normalität

Dem in Medien „oft gezeichneten negativen Bild, dass Bewohner in Altenheimen an Einsamkeit verzweifeln“, widerspricht Knobel: „Solche extremen Situationen hatten wir hier nicht. Wir haben uns bemüht, so viel Normalität im Haus zu behalten, wie es geht.“ Bei jeder neuen Verordnung zur Corona-Pandemie, so Wolter, „beziehen wir unsere Bewohner mit ein, klären sie auf. Nur so verstehen sie, warum zum Beispiel an Gruppenstunden nicht mehr zehn, sondern nur noch fünf Personen teilnehmen dürfen“.

Gleiches gelte für die nun anstehenden Impfungen: „Als es um die Einwilligungserklärung ging, waren ganz viele Bewohner sofort dabei, von der Notwendigkeit der Impfung überzeugt. Aber der ein oder andere hatte auch Bedenken, wollte erst mit seinem Hausarzt Rücksprache halten.“

Doch in der überragenden Mehrheit, so beschreibt Heimleiter Knobel das Bild, seien die Clus-Bewohner impfbereit. „Viele von ihnen sehen der Impfung mit Erleichterung entgegen“, spürt er und bedauert zugleich: „Ein Teil der Mitarbeiter ist noch skeptisch.“ Nicht wegen des Impfens an sich, aber die Geschwindigkeit der Entwicklung des Impfstoffs spiele da vermutlich eine Rolle.

Für Knobel persönlich gibt es zur Impfung derzeit jedoch keine Alternative: „Ich finde es fundamental wichtig, sich impfen zu lassen. Vor allem, wenn man mit Menschen in diesem Alter arbeitet. Da haben wir eine besondere Verantwortung.“

Die mobilen Teams werden solange im Einsatz sein, bis der Impfstoff ausgeht. „Es ist bereits Nachschub geordert, aber wir wissen nicht, wann wir wieder beliefert werden“, betont Neddermeier.

Im Impfzentrum seien jedenfalls alle Funktionen besetzt durch die Kreisverwaltung, ASB, DRK, den Malteser Hilfsdienst und die Bundeswehr. „Zudem haben sich rund 30 Ärztinnen und Ärzte bei uns gemeldet und ihre Unterstützung für die Impfgespräche im Impfzentrum oder in den mobilen Teams angeboten.“

Die Terminvergabe für Impfungen im Impfzentrum selbst hat das Land vorerst ausgesetzt, da die Belieferung mit Impfstoff noch nicht stabil ist. Solange werden nur die mobilen Teams in den Alten- und Pflegeheimen tätig ein. Neddermeier abschließend: „Zudem übernehmen wir die Logistik für die Impfstoffe für das Helios-Klinikum Helmstedt und das Awo-Psychiatrie-Zentrum Königslutter, da diese Einrichtungen nicht direkt vom Land mit Impfstoff versorgt werden.“

Im Landkreis Helmstedt wurden am Donnerstag, 7. Januar, 30 Corona-Neuinfektionen registriert. Damit sind akut 244 Menschen an Covid-19 erkrankt. Der Inzidenzwert für den Landkreis liegt bei 129,2. In Quarantäne befinden sich 223 Menschen. Laut der Statistik des Landkreises verteilen sich die aktuellen Corona-Fälle wie folgt auf die Kommunen: Helmstedt (101), Königslutter (83), Schöningen (15), Lehre (9), Velpke (16), Grasleben (2), Nord-Elm (9) und Heeseberg (9).