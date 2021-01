Wildes Abladen von Abfall aller Art in der Gemeinde Lehre

Dieser am Flechtorfer Ortsrand, in der Nähe des Waldsportplatzes stehende Abfallbehälter ist ein Beispiel für die allwöchentlich wiederkehrende Problemlage in den Ortschaften der Gemeinde Lehre.

Lehre In jüngster Zeit nimmt die illegale Entsorgung von Hausmüll in öffentlichen Mülleimern zu. Das nervt nicht nur die Mitarbeiter der Gemeinde Lehre.

Die illegale Entsorgung von Hausmüll in öffentlichen Abfallbehältern wird in der Gemeinde Lehre zu einem Dauerproblem. Bauhof-Mitarbeiter sind an zwei Tagen in der Woche im Einsatz, allein um Abfall zu beseitigen.

Von der Gemeinde Lehre aufgestellte Abfallbehälter im öffentlichen Raum, unter anderem auch auf Kinderspielplätzen, werden scheinbar hemmungslos vollgestopft – mit Babywindeln, Essensresten, Verpackungsmaterialien, Getränkedosen und ausgedienten Konsumartikeln.

Zusätzliche Behälter aufgestellt

Allerdings muss die Situation differenziert betrachtet werden. Wie uns ein Bauhof-Mitarbeiter mitteilte, sind nicht alle in den acht Ortschaften der Gemeinde aufgestellten Abfallbehälter, die im Normalfall einmal wöchentlich geleert werden, regelmäßig überfüllt.

Die Gemeinde Lehre hat in jüngerer Vergangenheit durch das Aufstellen von zusätzlichen oder größeren Abfallbehältern versucht, das Problem in den Griff zu bekommen. Auch sind die Bauhof-Mitarbeiter angehalten, im Umfeld der Abfallbehälter entsorgten Müll einzusammeln.

Festzustellen bleibt weiterhin, dass das Problem einerseits nicht in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Veränderungen unseres Lebensalltages in Zusammenhang zu bringen ist sowie andererseits im Sommerhalbjahr noch ausgeprägter auftritt als im Winterhalbjahr.

Hundekot und Verpackungen

Hinzu kommen zwei Sonderprobleme: die Hundekot-Entsorgung und die Fast-Food-Verpackungen. Für Letzteres hatte Gemeindebürgermeister Andreas Busch mit den im Wendhausener Gewerbegebiet ansässigen Schnellimbiss-Filialen vereinbart, dass Unternehmensmitarbeiter das Umfeld der Schnellrestaurants sauber halten.

Dieser am Flechtorfer Ortsrand, in der Nähe des Waldsportplatzes stehende Abfallbehälter ist ein Beispiel für die allwöchentlich wiederkehrende Problemlage in den Ortschaften der Gemeinde Lehre. Foto: privat

Hier hat es sicher Fortschritte gegeben, doch aus der Welt geschaffen werden konnte das Problem nicht. Noch immer entsorgen Kunden der Fast-Food-Ketten die Verpackungen von Speisen und Getränken in der nahen Feldmark oder auch auf Straßen, Gehwegen und Grünstreifen innerhalb der Wendhausener Ortslage.

Bis zur Oberkante voll

Auch beim Thema Hundekot-Entsorgung gibt es Besserungen, aber manchmal wird auch zu viel des Guten getan. Sprich: Abfallbehälter, übrigens auch auf Kinderspielplätzen, werden immer wieder bis über die Oberkante hinaus mit den Hinterlassenschaften der Vierbeiner gefüllt.

Gemeindebürgermeister Andreas Busch betrachtet die Entwicklung aus unterschiedlichen Perspektiven: "Einerseits ist es gut, wenn die Hundekotbeutel in den Abfallbehältern landen, andererseits wünsche ich mir hier und da mehr Umsicht. Und Hausmüll gehört schlicht in die eigene Mülltonne und nicht in einen öffentlichen Abfallbehälter!"