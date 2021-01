Königslutter: Täter brechen Tresor in einer Bäckerei auf

In die Verkaufsräume einer Bäckerei in der Straße Fischersteg in Königslutter sind Einbrecher in der Nacht zum Sonntag eingedrungen, teilt die Polizei mit.

Die bisher unbekannten Täter brachen zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und Sonntagmorgen, 4.15 Uhr, mit Gewalt die Eingangstür des Geschäfts auf. Anschließend durchsuchten sie im Verkaufsraum sämtliche Schränke und Schubladen und öffneten mit zerstörerischer Kraft einen Tresor.

Einbruch in Königslutter: Polizei sucht Zeugen

„Wie hoch der Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben“, erklärte Polizeisprecher Thomas Figge am Montag. Nach der Tat verließen die Einbrecher den Tatort in unbekannte Richtung. Die Polizei hofft darauf, dass Autofahrern oder Anwohnern verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise erbittet das Polizeikommissariat in Königslutter unter der Rufnummer (05353) 94 10 50.

mb