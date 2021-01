Brot für die Welt: Youtube-Botschaft statt analogem Gottesdienst

Solche Werbeplakate für die Aktion "Brot für die Welt" werden in normalen Zeiten auch in den Kirchen vor Ort aufgestellt.

Die evangelisch-lutherische Propstei Helmstedt sagt aufgrund der Pandemiesituation aus Verantwortung den geplanten traditionellen Gottesdienst zur Unterstützung des Brot-für-die-Welt-Projektes als analogen Gottesdienst für Sonntag, 17. Januar, ab.

Stattdessen wird es eine Youtube-Andacht geben, die die theologische Botschaft des zweiten Sonntags nach Epiphanias sowie die Vorstellung des vom Propsteidiakonieausschuss ausgewählten Brot-für-die-Welt-Projektes beinhaltet. Dort sind auch Informationen über das Spendenkonto erhältlich.

Dialog mit der Pröpstin

Pröpstin Witte-Knoblauch wird zur geplanten Gottesdienstzeit zu Gebet und Segen, bei Bedarf auch gern zu einem seelsorgerlichen Gespräch in der St.-Stephani-Kirche zur Verfügung stehen. Von einem Gottesdienst in gewohnter Form wird abgesehen.

„Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“, heißt es in der Jahreslosung. Ganz in diesem Sinne möchten die Helmstedter Gemeinden noch einmal folgendes Projekt sehr ans Herz legen, auf das sie gern an diesem Sonntag im Gottesdienst aufmerksam gemacht hätten.

Hilfe für Projekt in Haiti

Zum Projekt: „Wissen sorgt für sichere Geburten – Haiti – das Gesundheitszentrum von Mare -Rouge hilft Frauen, ihre Kinder gesund zur Welt zu bringen.“ Rund 300.000 Frauen sterben an Komplikationen vor, während und nach der Geburt – die meisten von ihnen in Entwicklungsländern. Schätzungsweise 2,6 Millionen Neugeborene überleben die ersten vier Wochen ihres Lebens nicht. Millionen von Menschen leiden an vermeidbaren Krankheiten wie Tuberkulose, Malaria, Typhus oder Cholera. Etwa 1,8 Millionen Männer, Frauen und Kinder infizieren sich jährlich mit Aids, obwohl es seit langem lebensrettende Medikamente gibt.

Wer die Partner sind

Mit einem Team von ehrenamtlichen Hebammen trägt die Partnerorganisation von Brot für die Welt, „Child Care Haiti (CCH)“, dazu bei, die hohe Mütter- und Säuglingssterblichkeit in einer der ärmsten Regionen Haitis zu verringern. Diesem Aufgabenbereich soll die diesjährige „Brot-für-die- Welt“-Sammlung der Propstei gewidmet sein.

Der Propsteigottesdienst wird voraussichtlich am Sonntag, 30. Mai 2021, im Zusammenhang des geplanten Propstei-Empfangs mit dem Schwerpunkt „Diakonische Arbeit in der Propstei Helmstedt“ nachgeholt.

pax