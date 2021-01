Danndorfs Straßenkataster bereitet Anwohnern Sorgen

Stefanie Wilke vom zuständigen Fachbereich schaut sich das Straßenkataster für Danndorf an.

Unter anderem der Einordnung in die Bauklasse 1,8 wegen fürchten Hausbesitzer in Danndorf hohe Straßenausbaubeiträge, sollte ihre Straße etwa als besonders erneuerungsbedürftig eingestuft werden. Genau darum geht es im Kataster: Es stellt den Status quo in Sachen Straßenzustände dar und nennt Empfehlungen.

Was aber sagen die Zahlen aus, auf denen diese Empfehlungen basieren? Darüber waren sich Bürger und Gutachter in genannter Sitzung nicht einig. Besonders an besagter Bauklasse scheiden sich die Geister.

Zweifel von Einwohnern an der Einordnung

Die Gemeinde Danndorf unterhält 45 Gemeindestraßen, die in den allermeisten Fällen, so sehen es die Anwohner, vornehmlich von ebendiesen benutzt werden. Damit ist das Problem klar, denn 17 dieser Straßen haben vom beauftragten Gutachter Christoph Bienmüller ein vernichtendes Urteil erhalten.

Mit der Zustandsklasse 8, der schlechtesten in einer Skala von 1 bis 8, geht die Empfehlung einer Sanierung oder Erneuerung binnen eines Jahres einher. Daran hegen insbesondere die Mitglieder der Bürgerinitiative „Danndorf.Strabs.nein.danke“ Zweifel. Als Argument kritisieren sie die Herleitung dieser Einordnung.

Bürger in Danndorf fürchten enorme Straßenausbaubeiträge, wenn ihre Straßen als besonders sanierungsbedürftig eingestuft werden. Foto: Erik Beyen

Bauklasse 1,8 gilt auch für Autobahnen

Eine Zahl, also ein Wert zur Ermittlung der Ausführung einer Straßenerneuerung, ist die sogenannte Bauklasse. Experten erkennen an dieser Zahl die mögliche Belastung der Straßen in Tonnen und Übergängen. Im Kataster taucht da für reine Anliegerstraßen, wie es die Anwohner erklärten, die Bauklasse (BK) 1,8 auf.

Die steht laut Fachlektüre und einer Erklärung des Gutachters für 1,0 bis 1,8 Millionen Übergänge mit 10 Tonnen auf der Achse. Entsprechend müsste der Unterbau hergestellt werden, der in diesem Fall dem einer Autobahn gleichkäme, wie ein Anwohner herausfand.

Gutachter geht von Sammelstraßen aus

Eine Autobahn im Wohngebiet? Selbst für das auto-affine Danndorf wäre das überdimensioniert. Gutachter Christoph Bienmüller erklärte diesen Wert gegenüber der für das Kataster zuständigen Fachbereichsleiterin im Velpker Rathaus, Stefanie Wilke, schriftlich.

Demnach wird diese Klasse für sogenannte Sammelstraßen genutzt. Dazu verweist er auch darauf, dass die Klassen 1,8 bis 3,2 im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs mit einer Belastung von bis zu 65 Bussen pro Tag angewandt werden. Bei weniger als 15 Bussen am Tag könne man die Straße auch niedriger einstufen.

Nicht alle Straßen lassen sich einer Bauklasse zuordnen

Bienmüller ordnete die Straßen, deren „dimensionsrelevante“ Belastung er nicht ermitteln konnte, als Sammelstraßen ein. Daher rührt also die Bauklasse 1,8, und: „Der Gutachter ist vom Optimalzustand ausgegangen und hat keinerlei monetäre Hintergründe berücksichtigt“, so Stefanie Wilke in einem Gespräch zum Thema.

Exakt das sei sein Auftrag gewesen. Der Ball liege nun bei den Fraktionen, die sich Gedanken über den weiteren Umgang mit den Informationen machen müssten. Die Gemeindedirektorin von Danndorf tritt aber auf die Bremse: „Ich gehe davon aus, dass vor 2022 nichts passieren wird“, sagte sie.

Tempo 30 verlängert die Lebensdauer einer Straße

Abgesehen davon: Keine einzige Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Velpke hat im Haushalt des noch jungen Jahres Gelder für mögliche grundhafte Sanierungen oder Erneuerungen von Gemeindestraßen oder entsprechende Planungen vorgesehen.

Übrigens: Auch das Tempo, mit dem Autos über eine Straße rollen, hat auf deren Haltbarkeit Einfluss. Das bestätigte Bienmüller explizit. Tempo 30 auf Gemeindestraßen kommt also einer Entlastung gleich.