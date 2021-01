Landkreis Helmstedt appelliert, „AHA-Regeln“ einzuhalten

Anfang September war die Welt noch halbwegs in Ordnung. Abstände und Maskenschutz in Geschäften wurden weitgehend eingehalten, und die Infektionszahlen waren relativ niedrig.

Helmstedt. Der Corona-Krisenstab weist auf die Einhaltung der Hygieneschutzmaßnahmen in Supermärkten hin. Die Beschwerden häufen sich.

Den Corona-Krisenstab des Landkreises Helmstedt erreichen eigenen Angaben zufolge immer häufiger Beschwerden und Hinweise über Verstöße gegen die Corona-Schutzmaßnahmen in Supermärkten, Geschäften und auf Parkplätzen. Er appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, sich an die Maßnahmen der Niedersächsischen Corona-Verordnung und der Allgemeinverfügung des Landkreises zu halten.

In einer Pressemitteilung beschreibt die Kreisverwaltung die Ausgangsposition so: Jeder Supermarkt habe ein eigenes Corona-Schutzkonzept. Bei manchen sorge bereits die Zahl der zur Verfügung stehenden Einkaufswagen für eine notwendige Begrenzung der Kundenzahl. In anderen Supermärkten müsse jeder Kunde einen eigenen Wagen schieben.

Keine Maske: Bußgeld droht

Oft aber gebe es Beschwerden über falsch, nachlässig oder gar nicht getragene Mund-Nasen- Bedeckungen. Auch auf den Parkplätzen werde gelegentlich auf eine Maske verzichtet oder unter der Nase getragen. In diesen Fällen verhalte sich der Kunde ordnungswidrig, er könne mit empfindlichen Bußgeldern belegt werden.

Aber auch die Betreiber der Märkte und Geschäfte sind gehalten, ihre eigenen Hygienekonzepte umzusetzen. Sie müssen bei Verstößen von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und die Kunden auf die Einhaltung der Vorschriften hinweisen und sie gegebenenfalls des Hauses verweisen.

Ziel: Inzidenzwert senken

Der Krisenstab appelliert daher noch einmal eindringlich an alle Bürgerinnen und Bürger, Betreiber und Geschäftsinhaber, sich an die Maßnahmen zu halten. Diese hätten es selbst in der Hand, die sehr hohen Inzidenzwerte zu senken. Ziel müsse ein Inzidenzwert unter 50 sein, auch um die Kontaktnachverfolgung nachhaltig sicherstellen zu können.

Momentan liegt der Kreis Helmstedt bei einem Wert von 152,3 und damit weit über dem Landesdurchschnitt. Allerdings ist der starke Anstieg auf hohe Infektionszahlen in mehreren Alten- und Pflegeheimen, vor allem in Grasleben, Helmstedt und Königslutter, zurückzuführen.

