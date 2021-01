Inventur und Datenpflege in der Helmstedter Stadtbücherei

Die Stadtbücherei Helmstedt ist an und für sich ein geräuscharmer Ort, selbst wenn Betrieb herrscht. In diesen Lockdown-Tagen aber ist die öffentliche Einrichtung alles andere als öffentlich. Seit 2. November ist sie geschlossen, und so ist es dort noch stiller geworden.

Das Fernbleiben der Kundschaft schmerzt die drei städtischen Mitarbeiterinnen. Leiterin Yvonne Bowman, Irina Hoffmann und Karen Zingel fehlt der Kontakt zu den über 700 registrierten Nutzern. „Ich weiß noch, wie es nach dem ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr war. Alle blieben uns treu und waren froh, uns nach sechs Wochen zu sehen und unser Angebot endlich wieder nutzen zu können“, erinnert sich Bowman.

Online-Ausleihe: ein Ausweg

Es ist nicht so, dass die Freunde von Krimis, Liebesromanen oder Magazinen nun nicht versorgt werden könnten. Immerhin bleibt ihnen der Ausweg der Online-Ausleihe. Um die digitalen Medien wie Bücher, Hörbücher oder Zeitschriften nutzen zu können, benötigt man lediglich einen gültigen Ausweis der Stadtbücherei und einen Rechner mit Internetanschluss. Aber nicht jeder mag die digitale Form der Literatur, schon gar nicht Puristen, die es beim Umblättern richtiger Papierseiten rascheln hören möchten.

Gleichwohl nimmt die Nachfrage nach der Onleihe, so heißt die Ausleihplattform der öffentlichen Bibliotheken, stetig zu. In Helmstedt sind im vorigen Jahr auf diese Weise 7500 E-Books, 2000 Hörbücher und 2000 Magazine heruntergeladen worden. Das ist ein knappes Drittel von dem Aufkommen, das sonst in Papierform über den Tresen der Bücherei geht.

Gut 35 000 Medien pro Jahr

Zum Vergleich: Im Jahr 2019 wurden 778 aktive Leser mit einem Ausleihvolumen von 35.423 Medien gezählt. Im Corona-Jahr nahm zwar die Zahl der Nutzer auf 722 ab, die Häufigkeit der Ausleihvorgänge aber zu – auf 35.713. Der Anteil der Online-Nutzungen ist um rund 20 Prozent gestiegen.

Was digital nachgefragt wird, darauf haben Yvonne Bowman und ihr Team keinen Zugriff. Die Mitarbeiterinnen nutzen die kundenfreie Zeit zur Inventur. Damit verbunden sind die Datenpflege und und das Neusortieren des Buchbestands. Dass aussortierte Titel in einer Kiste landen und dann bei einem Flohmarkt veräußert werden, ist durchaus üblich, nur vorerst nicht planbar. An Veranstaltungen wie Ausstellungen, Konzerte und selbstverständlich Lesungen ist derzeit gar nicht zu denken.

Abholservice in Aussicht

Worauf die städtischen Angestellten hoffen, ist eine Entscheidung der Verwaltungsspitze in Bezug auf einen Abholservice. Was in der Privatwirtschaft mit „Click & Collect“ bezeichnet wird, könnte bald auch in der Stadtbücherei möglich sein: Das Aussuchen daheim am Rechner und das Abholen der online oder per Telefon bestellten Leihware zu einem vereinbarten Termin vor Ort.

Die Kolleginnen in Braunschweig haben damit bereits gute Erfahrungen gemacht. Die Nachfrage sei groß, die Übergabe funktioniere kontakt- und somit reibungslos, berichtete die Braunschweiger Stadtbibliothek gegenüber unserer Zeitung.