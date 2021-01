Helmstedter zeigt Zivilcourage und wird angegriffen

Zum Glück nur leicht verletzt worden ist ein Helmstedter am Mittwochabend bei dem Versuch, mehreren Frauen an der Goethestraße zu helfen, die von einem Unbekannten belästigt worden seien. Wie die Polizei mitteilte, sei der 56-Jährige gegen 18.50 Uhr nahe der Goetheturnhalle zu Fuß unterwegs gewesen.

In seiner Nähe seien auch mehrere Frauen mit Hunden unterwegs gewesen. Diese seien demnach von einer männlichen Person in ausländischer Sprache angesprochen worden. Gestik, Mimik und Tonfall machten für den Betrachter den Anschein, als belästige der Unbekannten die Frauen. Deshalb sprach der 56-Jährige den Unbekannten an und meinte, er solle dies doch lassen.

Unbekannter entfernt sich zunächst

Daraufhin entfernte sich der Unbekannte wortlos in Richtung Alter Schwanefelder Weg. Der 56-Jährige setzte ebenfalls seinen Weg fort und wurde plötzlich von dem Unbekannten körperlich angegriffen und mehrfach attackiert. Anschließend flüchtete der männliche unbekannte Täter zügig über den Fußgängerüberweg in den Alter Schwanefelder Weg.

Der Unbekannte war nach der Opferbeschreibung männlich, etwa 40 bis 50 Jahre alt, ungefähr 180 cm groß und von normaler Gestalt. Er hatte schwarze Haare mit einer auffällig lichten Stirn, einem schmalen Gesicht und einer großen Nase. Er hatte einen 3-Tagebart und trug eine dunkle Hose und einen dunklen Mantel.

Polizei sucht Zeugen

Der 56-Jährige suchte nach dem Angriff einen Arzt auf und trug zum Glück nur leichte Verletzungen davon. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und hofft darauf, dass es Zeugen gibt, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können.

Insbesondere bitten die Ermittler die Frauen, die mit ihren Hunden zur Tatzeit dort unterwegs waren, sich bei den Beamten zu melden. Möglicherweise wurde der Täter auch von anderen Personen beobachtet die dort im Bereich der Goethestraße unterwegs waren. Zeugen melden sich bitte auf der Polizeiwache am Ludgerihof, Rufnummer 05351/521-0.

