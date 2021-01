Helmstedter Innenstadt-Geschäfte im Notbetrieb

Call and Collect (Anrufen und Abholen): Das ist der neuer Vertriebsweg einiger Geschäfte in der Helmstedter Innenstadt.

Es ist Tag zwei nach der Verkündung, dass der Shutdown vorerst bis 14. Februar verlängert wird. Die Atmosphäre in der Helmstedter Innenstadt wirkt wie an den Vortagen: etwas gespenstisch. Es ist leise, es ist ruhig. In den Geschäften, die geöffnet haben dürfen, geht man höflich miteinander um. Jeder ist auf Abstand bedacht.

Wir begegnen auf der Neumärker Straße Geschäftsleuten, die gegen 12 Uhr normalerweise im eigenen Laden stehen und Kunden bedienen würden. Hans-Georg Nöbel zum Beispiel. Der Fahr- und Kraftradspezialist hat seine Verkaufsstelle an der Stolzengasse geschlossen, die Werkstatt aber geöffnet. „Mich trifft der Shutdown nicht ganz so hart, denn erstens ist im Januar sowieso Saisonflaute, zweitens nutze ich nun die Zeit zum Renovieren.“

Man hilft sich

Seinem Nachbarn und gleichzeitig Mieter geht es schlechter. Er betreibt ein Friseurgeschäft, für das es seit dem 13. Dezember keine Ausnahme von der Kontaktsperre gibt. Also hat Nöbel ihm angeboten, die Zahlung der Miete zu stunden.

„Durchhalten und auf bessere Zeiten hoffen“ lautet die Parole, die beim Smalltalk immer wieder zu hören ist. Die Luft zum Atmen wird für viele Geschäftsleute dünner, selbst für renommierte Handelsketten wie den Schmuck-Anbieter Bijou Brigitte oder die Confiserie-Gruppe Arko. Ihre Filialen in Helmstedt stehen auf der Kippe.

Insolvenz bei Arko

Die Pandemie und vor allem der zweite Lockdown mitten in der umsatzstarken Weihnachtzeit haben zu einem Einbruch der Erlöse der Arko-Unternehmensgruppe geführt, berichten alle Wirtschaftsmagazine. Ebenso betroffen sind der Tee- und Kaffeespezialisten Eilles sowie der Süßwaren-Händler Hussel, die ebenfalls zum Schokoimperium gehören. Jetzt haben die zur Deutschen Confiserie Holding (DCH) gehörenden Fachhändler beim Amtsgericht Norderstedt in Schleswig-Holstein Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt.

Mehr zu Arko: Corona verdirbt Lust auf Schokolade: Arko ist insolvent

Als Birgit Körber Anfang der Woche davon erfuhr, war es an den vergangenen Tagen um ihren ruhigen Schlaf geschehen. Die Helmstedterin arbeitet seit gut 25 Jahren in der Arko-Filiale. Im Jahr 2015 gehörte sie bei einer von unserer Zeitung initiierten Wahl zu den vier beliebtesten Verkäuferinnen im gesamten Kreisgebiet.

Auch Kekse sind Lebensmittel

Ihr Satz „Wir freuen uns über jeden, der reinkommt“, ist ein Motto, das sie stets beherzigt und ausstrahlt. Deswegen war Birgit Körber in der Adventszeit so traurig, dass viele Keks- und Schokoliebhaber den Weg zu ihr nicht fanden, wohl in der irrigen Annahme, dass der Laden geschlossen sei. Dem war aber nicht so, weil Süßwaren eben Lebensmittel sind, die durchgängig verkauft werden dürfen. Ob und wie es bei Arko nach dem Insolvenzantrag nun weitergeht, darüber kann sie nur mutmaßen.

Ein Wurststand aus dem Bördekreis hält mittwochs die Stellung auf dem Marktplatz. Foto: Jürgen Paxmann

Bei Bijou Brigitte schräg gegenüber leeren sich indes die Regale. Schmuck und glitzernde Accessoires sind bereits in Kartons verpackt – und das verheißt nichts Gutes. Es gibt entsprechende Gerüchte und diese überregional veröffentlichte Bilanz: Wie das Hamburger Unternehmen mitteilt, verzeichnete der Bijou-Brigitte-Konzern im ersten Halbjahr 2020 einen Umsatz-Rückgang von 44,5 Prozent. Der Modeschmuck-Händler unterhält europaweit über 1000 Filialen, davon ein Drittel in Deutschland. Ob der Filiale in Helmstedt das Aus droht, konnten wir bislang nicht herausfinden.

Grüße an die Kunden

Blicken wir auf positive Signale: An den meisten Eingangstüren sind für die Kunden Grußbotschaften angebracht, in denen das Bedauern über die derzeitige Schließung zum Ausdruck kommt und dieser Satz steht: „Wir freuen uns darauf, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen.“

Einige Läden haben für sich das Vertriebsmodell „Call & Collect“ oder „Click & Collect“ entdeckt. Wer Ware per Anruf beziehungsweise online im Internet aussucht und bestellt, kann sie sich zu einem vereinbarten Termin kontaktlos vor dem Laden abholen. Doch der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, Stefan Genth, hat jüngst in einem Interview in unserer Zeitung erklärt, dass darüber nur ein Anteil von fünf bis zehn Prozent des üblichen Umsatzes hereinkommt.

Mutmacher in den Büros

Bewundernswert ist das Durchhaltevermögen der Dienstleister in manch‘ Telekommunikationsshops oder Reisebüros. Sie sitzen am PC und regeln Dinge per Telefon oder Mail. In einem ihrer Vitrinen thront das Modell eines Kreuzfahrtschiffs. Es wirkt fast wie im Museum. Hat es ausgedient?

Betrieb herrscht auch an den Terminals im TUI-Reisecenter. Die Mitarbeiter haben seit geraumer Zeit eine Wortcollage ins Schaufenster gehängt: „Heute, morgen und auch in Zukunft – auch nach der Krise – wir sind hier, um Ihre Reiseträume zu verwirklichen.“ Es ist ein Versprechen, das dem Passanten Mut macht.