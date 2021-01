Impfzentrum Helmstedt erst ab März in Betrieb?

Helmstedt. Die zweite Lieferung mit Corona-Impfstoff ist am Donnerstag in Helmstedt eingetroffen. Der Landkreis setzt damit die Impfung in den Heimen fort.

„Wir können mit der zweiten Lieferung weitere 1000 bis 1100 Impfungen vornehmen“, sagte Kreis-Sprecher Andreas Jünemann am Freitag auf Anfrage. Mit dem Impfstoff des Herstellers Biontech werde der Landkreis die Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen fortsetzen, erklärte Jünemann. Auf der Liste stünden danach das Awo-Klinikum in Königslutter und die Helios-Klinik in Helmstedt. Nicht vor Mitte März, so Jünemanns Einschätzung, werde das Impfzentrum in der Helmstedter Kant-Sporthalle den Impfbetrieb für die allgemeine Bevölkerung aufnehmen können.

Lieferung „alle 19 Tage“

Zur Begründung für diese terminliche Perspektive sagte Jünemann, dass der Landkreis den Informationen des Landes zufolge „alle 19 Tage“ weitere Impfstoff-Lieferungen erhalten solle. Also werde es dauern, bis sich die ersten Bürger nach vorheriger Terminabsprache ins Impfzentrum begeben könnten. „Da der Hersteller bereits Engpässe bei der Impfstofflieferung vermeldet hat, können wir nur hoffen, dass das Land seine Lieferankündigung uns gegenüber wird einhalten können“, meinte Jünemann.

Unabhängig von dieser Lage der Dinge machen sich Sorgen unter den über 80-Jährigen im Landkreis breit, die nicht in einem Pflegeheim leben und die demzufolge ein Impfzentrum aufsuchen müssten, um sich gegen Corona schützen zu lassen. Leser aus der Gemeinde Lehre wiesen uns darauf hin, dass der Weg ins Impfzentrum nach Helmstedt weit und beschwerlich für sie sei.

Weg nach Helmstedt ist weit

Der 82-jährige Ewald Nolte aus Wendhausen äußerte sich zur Situation seiner Altersgruppe. „Manche fahren kein Auto mehr oder haben Probleme, sich einen Fahrer zu organisieren. Und mit Bus und Bahn aus der Gemeinde Lehre nach Helmstedt zu fahren, kann keinem Älteren zugemutet werden.“

Doch nicht nur für die Altersgruppe der über 80-Jährigen gilt bislang die Ansage des Landes, dass die Wahl des Impf-Ortes möglich sein werde. „Man wird sich bei der Terminvergabe ein Impfzentrum aussuchen können. Ohnehin wird bei der Terminvergabe das zum Wohnort nächstgelegene Impfzentrum vorgeschlagen“, beantwortete Christoph Neddermeier, Leiter des Kreis-Impfzentrums, vor einigen Tagen eine Anfrage unserer Zeitung.

Telefonische Terminvergabe

Die über 80-Jährigen werden schriftlich vom Land Niedersachsen über die Möglichkeiten des Corona-Infektionsschutzes informiert. „Ab dem 28. Januar können sich alle Berechtigten dann telefonisch oder online einen Termin im Impfzentrum ihrer Wahl reservieren lassen“, informierte Claudia Schröder, die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabes des Landes Niedersachsen.

So könnte sich Ewald Nolte, sofern er seinen Impfausweis dabei hat, auch in der Braunschweiger Stadthalle oder im Wolfsburger Congress-Park impfen lassen. Die dort eingerichteten Impfzentren sind gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus der Gemeinde Lehre oder aus der Samtgemeinde Velpke erreichbar.

Mehr dazu: Helmstedt: Impfung für betagte Senioren auch woanders möglich

„Gut wäre es, wenn meine 77-jährige Frau Erika gleich mit mir einen Impftermin bekäme“, befand Nolte. Ob auch dieser Wunsch des Pensionärs aus Wendhausen in Erfüllung geht, muss wohl bei der Terminvergabe geklärt werden. Einen Anspruch darauf haben die Noltes nicht.

Kein Anspruch auf gemeinsame Impfung

„Grundsätzlich gehören beide Ehepartner verschiedenen Gruppen von Impfberechtigten an und können entsprechend den rechtlichen Vorgaben nur zu unterschiedlichen Terminen geimpft werden“, stellte Christoph Neddermeier klar. Der Leiter des Helmstedter Impfzentrums rät dazu, bei der Terminvereinbarung auf diesen speziellen Umstand hinzuweisen. „Möglicherweise wird ja in Einzelfällen ganz pragmatisch entschieden“, meinte Neddermeier.

Eine Impfung im häuslichen Umfeld werde es vorerst nicht geben. „Wegen der Instabilität des verfügbaren Impfstoffes können keine einzelnen Impfdosen transportiert werden. Hier bleibt abzuwarten, wann ein hierfür geeigneter Impfstoff verfügbar sein wird“, erläuterte Neddermeier die Sachlage.

Impfen lassen können sich übrigens auch die über 80-Jährigen, die kein entsprechendes Info-Schreiben vom Land erhalten haben. „Die Impfung ist nicht davon abhängig, ob jemand das Anschreiben von uns erhalten hat oder nicht“, erklärte das niedersächsische Sozialministerium, das für den Versand der Anschreiben verantwortlich ist.

Wer gesundheitsbedingt auf einen Einzeltransport ins Impfzentrum angewiesen ist, sollte sich nach Informationen des Sozialministeriums eine Transportbescheinigung vom Hausarzt ausstellen lassen und sicherheitshalber vorab mit der Krankenkasse die Kostenübernahme klären. Sollte die Krankenkasse die Kostenübernahme verweigern, kann laut Sozialministerium das jeweilige Impfzentrum nach Vorlage der Transportbescheinigung und der Transportrechnung die Kosten erstatten.