Helmstedt – Kirche sucht Wege, um präsent zu bleiben

Heiligabendgottesdienste in der Turnhalle von Bahrdorf, ein Open-Air-Gottesdienst auf dem Marktplatz in Königslutter, offene Kirche in Schöningen – auch in Corona-Zeiten hat Kirche stattgefunden. Wie das nach der turbulenten Weihnachtszeit aussehen kann, haben Pröpstin Katja Witte-Knoblauch von der Propstei in Helmstedt, Pröpstin Martina Helmer Pham Xuan aus Königslutter und Propst Ulrich Lincoln von der Propstei Vorsfelde in Telefonaten mit uns erläutert.

Diskussion über Gottesdienste

Ermutigung trotz aller Klagen, so laute wohl die Botschaft, meinte Martina Helmer Pham Xuan. Wie unterschiedlich das Meinungsbild und damit auch der Umgang mit der aktuellen Lage innerhalb der Propsteien sein kann, verdeutlicht sie am Beispiel von Präsenzgottesdiensten: „Darüber diskutieren wir gerade heftig“, sagte sie. Aus ihrer Sicht bleiben Gottesdienste unverzichtbar. Gleichzeitig gehe die Propstei neue Wege – und da kommt das Oberhaupt ins Schwärmen: „Ich bin richtig stolz auf meine Kollegen, was die da gerade entwickeln.“

Marktplatzandacht in Königslutter

Zu den neuen Wegen gehören etwa Telefongottesdienste für ältere Menschen oder Haushalte ohne stabiles Internet. Bei Livestream-Gottesdiensten übe man noch, aber digitale Angebote seien jetzt wohl ebenso wichtig wie andere Wege aus dem Kirchengebäude hinaus. Die Pröpstin meint damit zum Beispiel eine Marktplatzandacht in Königslutter, immer donnerstags um 11 Uhr, öffentlich, aber eben auch digital.

Für den Sommer ist ein Meditationsweg entlang der Lutter geplant. Ihre Kollegen schreiben Ermutigungsbriefe an Menschen in Senioreneinrichtungen. Die Propsteijugend hat ein eigenes Programm für Konfirmandinnen und Konfirmanden, bietet Kindergottesdienste in Tüten und sogar ein virtuelles Frühstück – für alle, die sich „fröhlich in den Tag begleiten“ lassen wollen, wie es heißt.

Einwahl per Telefon

Die Propstei Helmstedt tritt angesichts des schärferen Lockdowns etwas auf die Bremse. Laut Pressemitteilung finden in der Kirchengemeinde Georg Calixt in der Zeit des Lockdowns keine Präsenzgottesdienste statt. Dafür gibt es zur gewohnten Zeit einen Zoom-Gottesdienst, der am 24. Januar von Kantor Stefan Runge und den Mitgliedern des Vokalensembles begleitet werde. Zugangsdaten für die Teilnahme gibt es demnach auf der Homepage der Gemeinde oder in den Schaukästen der Kirche. Wer nur zuhören möchte, kann sich per Telefon einwählen.

Ort der Stille

Pröpstin Katja Witte-Knoblauch macht die Entwicklung nachdenklich. „Wir sind Volkskirche, es gibt Menschen, die die Gottesdienste brauchen“, sagte sie am Telefon. Vielleicht hilft diesen das Angebot der offenen Kirche mit einem Gebetsort in St. Stephani. Ein Ort der Stille mit der Möglichkeit, Fürbitten-Wünsche zu hinterlassen, sei das. Die Kirche sei täglich zwischen 10 und 16 Uhr geöffnet.

Die Hausgottesdienste werden fortgesetzt. Interessierte können sich diese über das Büro zusenden lassen. Was in den Gemeinden passiert, steht auf den jeweiligen Internetseiten. „Alles andere versuchen wir über Telefonate und Hausdienste abzufangen“, erzählte Witte-Knoblauch. Es sei eine Gratwanderung, die die Kirche da gehen müsse. „Was ist verantwortbar, was ist die Emotion in der Gesellschaft?“ Solche Fragen bewegen die Pröpstin derzeit, die eine klare Botschaft an die Menschen hat: „Kirche ist da, nicht laut, sondern seelsorgerisch und diakonisch.“

„Fest zu sehr beladen“

Propst Ulrich Lincoln von der Propstei Vorsfelde warf am Telefon einen kritischen Blick auf die jüngste Vergangenheit: „Wir haben gedacht, Weihnachten retten zu müssen“, erklärte er. Man habe sich selbst zu wichtig genommen und so das Fest zu sehr beladen, schob er hinterher und wurde nachdenklich: „Wir leben gerade unter Vorbehalt und Luftanhalten.“ Aktuell sei man damit beschäftigt, Konfirmationen und Trauungen zu verschieben. „Das macht keinen Spaß“, so Lincoln. Gleichwohl werde man neue Onlineangebote, kleinere Andachtsformate schaffen und dabei aus den Erfahrungen des vergangenen Jahres schöpfen.

Ein erstes Fazit lautet: „Wir werden immer realistischer.“ Man müsse nichts retten. Weihnachten, Ostern - das finde ohnehin statt. „Ostern ist mein Lichtpunkt“, so der Propst, der einen Bogen zur Ökumene schlägt: „Es wäre gut, Raum für Trauer und Gedenken der Corona-Opfer sowie der Erkrankten zu schaffen.“