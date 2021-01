Die Polizei in Schöningen warnt vor Handtaschen-Dieben (Symbolbild).

Schöningen. In einem Fall heben die Täter mit einer erbeuteten Bankkarte noch am gleichen Tag Geld vom Konto der bestohlenen 77-Jährigen ab.

Handtaschendiebe bestehlen in Schöningen zwei Seniorinnen

Die Polizei in Schöningen warnt vor Handtaschen-Dieben. Am Dienstag waren zwei Frauen im Stadtgebiet die Handtaschen gestohlen worden.

Der erste Fall ereignete sich laut Polizeisprecher Thomas Figge in einem Lebensmittelmarkt in der Hoiersdorfer Straße. „Gegen 11 Uhr war dort eine 77 Jahre alte Dame aus Schöningen unterwegs. Ihre Handtasche hatte sie im Einkaufswagen vor sich abgelegt. In einem unbemerkten Moment entwendete ein Dieb die Tasche samt Inhalt: Portemonnaie, Personaldokumente, Bankkarte und Mobiltelefon“, berichtet Figge. Doch dabei blieb es nicht: Als die Bestohlene wenig später ihre Bank informierte, wurde ihr mitgeteilt, dass mit der entwendeten Bankkarte eine unbekannte Person einen dreistelligen Geldbetrag vom Konto abgehoben hatte.

Der zweite Fall ereignete sich laut Figge gegen 13 Uhr in der Straße Westendorf. Dort war eine 84-Jahre alte Seniorin aus Schöningen mit ihrem Rollator unterwegs. Bei sich führte sie einen Einkaufsbeutel, indem sich auch ihre Geldbörse befand. „In Höhe der Einmündung zur Straße Schäfertor wurde sie von einer ihr unbekannten männlichen Person angesprochen und nach dem Weg gefragt“, schildert Figge den zweiten Vorfall. Dabei hielt der Unbekannte der Seniorin einen Stadtplan unter die Nase und lenkte sie ab.

„Wenig später beim Einkaufen stellte die 84-Jährige fest, dass ihre Geldbörse samt Inhalt aus dem Einkaufsbeutel verschwunden war“, berichtet Figge. Das Portemonnaie wurde später von einer aufmerksamen Zeugin auf einer Mauer liegend an der Ecke Klostergasse/Klosterfreiheit entdeckt - jedoch ohne Inhalt. „Der Unbekannte war etwa 1,50 bis 1,60 Meter groß und sprach gebrochenes Deutsch“, sagt Figge zur Täterbeschreibung. „Ein Tatzusammenhang zwischen beiden Fällen kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.“

Die Polizei rät daher dringend: Handtaschen oder Geldbörsen immer direkt und möglichst verdeckt am Körper zu tragen. Die Beamten bitten darum, dass Angehörige mit ihren Eltern und älteren Verwandten oder Bekannten sprechen und sie auf die Gefahren hinweisen.

Hinweise zu den geschilderten Fällen nimmt das Polizeikommissariat Schöningen unter der Rufnummer (05352) 95 10 50 entgegen.

mb