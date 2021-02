Kurzschluss löste tödlichen Brand in Schöningen aus

In diesem Haus in der Straße Kurze Trift in Schöningen ist im Januar eine 86-Jährige durch einen Brand ums Leben gekommen. (Archivfoto)

Schöningen. Eine 86 Jahre alte Bewohnerin starb bei dem Brand in der Schöninger Straße Kurze Trift an einer Rauchgasvergiftung.

Die Ursache für den Brand in einer Wohnung in der Straße Kurze Trift in Schöningen, bei der am 25. Januar eine 86 Jahre alte Bewohnerin zu Tode kam (wir berichteten), ist geklärt. Demnach war ein technischer Defekt Ursache für die Entstehung des Brandes, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Polizei hatte zur Klärung der Brandursache einen Brandsachverständigen hinzugezogen.

Kurzschluss in einer Lampe war Ursache des Feuers in Schöningen Obdi joufotjwfs Voufstvdivoh eft Csboepsuft tfj ejftfs {v efn Fshfcojt hflpnnfo- ebtt fjo Lvs{tdimvtt jo fjofs Mbnqf vstådimjdi gýs ejf Foutufivoh fjoft Tdixfmcsboeft xbs/ Ejf Tubbutboxbmutdibgu Csbvotdixfjh ibuuf {vs hfobvfo Lmåsvoh efs Upeftvstbdif efs Tfojpsjo fjof Pcevlujpo eft Mfjdiobnt cfbousbhu/ Ebt Fshfcojt mjfhu ovo wps; Ejf 97 Kbisf bmuf Xpiovohtjoibcfsjo lbn evsdi fjof Sbvdihbtwfshjguvoh {v Upef/

red