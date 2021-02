Landkreis Helmstedt: Lokführer löscht Feuer an ICE

Grafhorst. Eine Achse an einem Triebwagen war heißgelaufen und hatte Feuer gefangen. Die Feuerwehr half dabei, die 80 Fahrgäste in einen Reservezug zu bringen.

Eine heißgelaufene Achse am Triebwagen eines ICE hat am Samstagabend einen Feuerwehreinsatz an der B188 Grafhorst in Richtung Oebisfelde ausgelöst. Wie die Feuerwehr berichtet, handelte der Lokführer gedankenschnell: "Als der Lokführer die etwa 300 Meter entfernte hintere Lok erreichte, war eine starke Rauchentwicklung zu sehen. Mit zwei Feuerlöschern konnte er noch vor Eintreffen der Feuerwehr den Brand löschen", berichtet Feuerwehrsprecher Mirko Wogatzki.

Feuer an ICE bei Helmstedt: 61 Feuerwehrleute im Einsatz

Für die Wehrleute war der Einsatz aber trotzdem nicht so zügig erledigt. Der Zug konnte nicht mehr weiterfahren, die 80 Fahrgäste sowie drei Zugbegleiter mussten in einen Reservezug evakuiert werden. 61 Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten dabei, sorgten für Beleuchtung in der kalten Dunkelheit und halfen den Fahrgästen beim Umsteigen. Die B188 musste für die Einsatzdauer gesperrt werden. Und nach rund zwei Stunden - gegen 22.30 Uhr - war der Einsatz dann tatsächlich beendet.

