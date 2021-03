Die Helmstedter Polizei kontrollierte am Samstagmorgen gegen 3.30 Uhr einen Radfahrer, der in Schlangenlinien auf dem Tangermühlenweg unterwegs war.

2,28 Promille: Polizei stoppt Radfahrer in Helmstedt

Weil er am Samstagmorgen gegen 3.30 Uhr die Straße Tangermühlenweg in starken Schlangenlinien befuhr, wurde ein 36 Jahre alter Fahrradfahrer von der Polizei gestoppt. Der Radfahrer zeigte deutliche Ausfallerscheinungen und hatte starken Alkoholgeruch in seiner Atemluft, heißt es im Polizeibericht. Ein Atemalkoholtest brachte Klarheit: 2,28 Promille.

Dem Radfahrer wurde im Klinikum in Helmstedt eine Blutprobe abgenommen. Er wird sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr vor Gericht verantworten müssen.

red