Kriegsdenkmal am Zollplatz Königslutter wird saniert

Bevor die Sanierung beginnt, wurde das Denkmal am Zollplatz in Königslutter nochmal genau in Augenschein genommen (von links): Heiko Schleifer von der Verwaltung, Königslutters Stadtarchivar Thomas Markwardt, Königslutters Bürgermeister Alexander Hoppe, Ortsbürgermeister Kurt Bötel sowie der ehemalige Stadtarchivar Wilfried Kraus.