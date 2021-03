Die Schöninger Grünen wollen Kindern eine kleine Osterfreude bereiten: Mädchen und Jungen, die am Mittwoch, 31. März, zwischen 15 und 18 Uhr am Fenster des Lokals „Schöbi“ an der Ecke Bismarkstraße/Wallstraße ein Bild oder eine Bastelei zum Thema Ostern abgeben, werden mit einem kleinen Geschenk belohnt. Alle eingereichten Kunstwerke werden später in einem Schaufenster am Markt ausgestellt.