Sonderausstellung „Sielmann!“ im Forschungsmuseum Schöningen

Achtung! Sperrfrist für Veröffentlichung bis 19.05.2020, 16 Uhr!! Grabungsleiter Dr. Jordi Serangeli (links) vom Senckenberg-Zentrum für menschliche Evolution und Paläoumwelt der Universität Tübingen und Doktorand Ivo Verheijen begutachten das fast vollständige Skelett eines weiblichen eurasischen Waldelefanten auf der Grabungsstelle in Schöningen. Die Sicherung und Bergung des gesamten Skeletts beanspruchte rund 21 Monate. Rund 300.000 Jahre lag es verborgen unter einer etwa zwölf 12 Meter hohen Erdschicht, bevor es im September 2017 von Neil Haycock, einem langjährigen Mitarbeiter der erfahrenen sechsköpfigen Grabungsmannschaft entdeckt wurde. „Nelly“, so haben die Archäologen ihren Fund in Anlehnung an ihren Entdecker getauft, war eine etwa 50 Jahre alte, 6,8 Tonnen schwere Elefantenkuh. Die Aufnahmen entstanden am 12.11.2018 während der Freilegungsarbeiten am Fundort. Weitere Bilder zeigen den Grabungsplatz und Details des Kiefers.

Foto: Markus Brich