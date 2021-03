Öffnung statt Lockdown – Helmstedt will Modellstadt werden

Das Corona-Schnelltestzentrum Helmstedt im Julius-Bad wurde am Mittwochmorgen in Betrieb genommen.

Helmstedt. Kurz vor Ablauf der Bewerbungsfrist hat Helmstedt am Mittwoch den Hut in den Ring geworfen: Die Stadt will Öffnungs-Modellkommune werden.