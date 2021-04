Schöningen. Mit vielen österlichen Bildern und Basteleien ist jetzt ein Schaufenster in der Bismarckstraße in Schöningen dekoriert.

Die Osterbasteleien von Schöninger Kindern zieren nun ein Schaufenster in der Bismarckstraße. Axel Schliephake hat die Dekoration mit seiner Familie übernommen.

Osteraktion kommt bei Kindern in Schöningen gut an

Es war eine Aktion, die Lars Marschalleck, Florian Jura und Axel Schliephake initiiert hatten und die von vielen Schöninger Kindern gerne angenommen wurde. Um trotz der aktuellen Einschränkungen österliche Stimmung aufkommen zu lassen, riefen sie dazu auf, etwas zu basteln oder zu malen und dann am Fenster des Lokals „Schöbi“ abzugeben. Im Gegenzug gab es eine kleine Überraschung dafür.

Eine Idee, die offenbar gut angekommen ist, wie Lars Marschalleck nun schrieb: „Insgesamt konnten wir 107 Ostergeschenke verteilen.“ Die übrig gebliebenen Osterhasen und Schokolollis spendeten die Initiatoren dem Tante-Emma-Laden, „die dort hoffentlich noch vor Ostern neue Besitzer gefunden haben“.

Neue Aktion geplant

Die Werke zieren nun ein Schaufenster in der Bismarckstraße, das Axel Schliephake zusammen mit seiner Familie dekoriert hatte. Und für Lars Marschalleck steht jetzt schon fest: „Uns hat die Aktion so viel Spaß gemacht, dass wir in absehbarer Zeit ganz bestimmt eine neue Aktion für die Kinder unserer Stadt starten werden.“