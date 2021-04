Velpke. Frank-Kuwert Behrens geht nach 44 Dienstjahren in den Ruhestand. Die Polizeistation wird nun von Stephanie Engelke geleitet.

Führungswechsel in der Polizeistation Velpke

Mit Ablauf des Monats März ist Polizeihauptkommissar Frank Kuwert-Behrens nach 44-einhalb Dienstjahren in den Ruhestand gegangen. Damit verlasse nicht nur der Leiter, sondern auch ein Velpker Urgestein die Polizeistation in Velpke, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Denn von seiner Dienstzeit sei er seit dem 1. Juni 1994 in der Polizeistation in Velpke tätig gewesen – die er somit 26 Jahre und 10 Monate lang leitete. Seine Nachfolge tritt die Polizeioberkommissarin Stephanie Engelke an.

