Helmstedt soll ein Paradies für Insekten werden

Krokusse im Helmstedter Volkspark am Triftweg mit Blick auf die Helios-Klinik.

Die naturnahe Gartengestaltung bietet ein Paradies für Bienen, Hummeln und Schmetterlinge. Das ist das Ziel, das die Stadt Helmstedt mit der Ausschreibung ihres ersten Gartenwettbewerbes verfolgt. „Wir rufen alle interessierten Bürger auf, sich an unserem Wettbewerb zu beteiligen“, appelliert laut einer Mitteilung Bürgermeister Wittich Schobert an alle potenziellen Teilnehmer.

Die Bedeutung von insektenfreundlich und naturnah gestalteten Gärten solle damit in den Blick genommen werden. Auch deshalb, weil immer mehr Bürger Gefallen finden an pflegeleichten Schotter- oder Kunstrasengärten. „Diese Art der Gartengestaltung schadet allerdings der Artenvielfalt und dem Stadtklima“, so Schobert.

Für Artenvielfalt und gegen das Insektensterben

Das Motto des Wettbewerbs lautet „Aktiv werden für Artenvielfalt und gegen das Insektensterben“. Ein naturnaher Garten zeichne sich vor allem dadurch aus, dass die Kriterien des Umwelt- und Naturschutzes viel stärker berücksichtigt werden als im herkömmlichen Garten. In einem solchen Garten werden an vielen Stellen natürliche Entwicklungen zugelassen, wobei gezielt und kreativ Lebensräume für ansonsten in ihrem Bestand bedrohte Pflanzen und Tiere geschaffen werden. Wichtige Bestandteile eines naturnahen Gartens seien beispielsweise fruchttragende heimische Gehölze, Nahrungspflanzen für Insekten, ein Teich, Dachbegrünung sowie Nist- und Bruthilfen für Insekten und Vögel. „Wir möchten mit dem Wettbewerb einen Anreiz schaffen, auch den heimischen Garten im Sinne von Biodiversität und Artenschutz zu gestalten“, erläutert der Bürgermeister.

Blühstreifen mit Tulpen auf der Mittelinsel der Goethestraße. Foto: Martina Hartmann / Stadt Helmstedt

Am Wettbewerb teilnehmen kann jeder, der in der Stadt Helmstedt und den Ortsteilen einen naturnah gestalteten Garten pflegt oder angelegt hat. Neben Privatgärten und Vorgärten können auch Kindertagesstättengärten sowie Schul- und Vereinsgärten zum Wettbewerb angemeldet werden.

Interessierte können sich jetzt anmelden

Potenzielle Teilnehmer senden bis spätestens 15. August eine kurze Beschreibung ihres Garten mit bis zu vier aussagekräftigen Fotos sowie Name, Adresse und Telefonnummer an die E-Mail-Adresse gartenwettbewerb@stadt-helmstedt.de. Mit ihrer Teilnahme stimmen die Bewerber einer möglichen Veröffentlichung ihres Beitrags auf der städtischen Homepage zu.

Die Jury besteht aus Mitgliedern der Verwaltung, Politik und Umweltverbänden. Die ortsansässigen Gruppen des Nabu und des BUND unterstützen die Aktion. Die besten fünf Gärten werden mit Geldgeschenken ausgezeichnet.

red