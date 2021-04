Helmstedt. Mit brachialer Gewalt haben Einbrecher in der Nacht zum Freitag zwei Gartenlauben in Helmstedt aufgebrochen. Es könnte noch mehr Geschädigte geben.

Gartenlauben in Helmstedt waren in der Nacht zum Freitag das Ziel von Einbrechern.

Einbrüche in Gartenlauben in Helmstedt

In mindestens eine Laube in einer Gartenkolonie an der Straße Magdeburger Tor in Helmstedt sind Unbekannte in der Nacht zum Freitag eingebrochen, wie Polizeisprecher Thomas Figge mitteilte. Bei einer weiteren Laube sei es offenbar beim Versuch geblieben. Die Taten ereigneten sich zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 6.30 Uhr.

In der Kleingartenanlage gelangten die Täter auf die Gartenparzelle und verschafften sich im ersten Fall mit brachialer Gewalt Zugang zur Gartenlaube. Dort stahlen sie ein TV-Gerät.

Einbrecher zerstören in Helmstedt Glas-Einsatz von Gartenlauben-Tür

In einer weiteren Parzelle versuchten die Unbekannten ebenfalls, die Gartenlaube gewaltsam zu öffnen und zerstörten dabei den Glaseinsatz eines Fensters. Ob die Täter die Gartenlaube betreten haben, ob und was sie hierbei entwendet haben, könne derzeit nicht gesagt werden, so die Polizeimitteilung.

Die Polizei schließt nicht aus, dass es noch weitere Geschädigte gibt und die Zahl der Einbrüche noch zunimmt, sobald die Laubenbesitzer Einbrüche oder Diebstähle bemerkt haben. Die Ermittler hoffen, dass die Täter vor, während oder nach ihrer Tat beobachtet wurden und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat in Helmstedt, (05351) 521-0.

red