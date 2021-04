Carport brennt in Velpke vollständig nieder

Ein lauter Knall hat einen Anwohner im Birkenweg in Velpke in der Nacht zu Mittwoch geweckt. Was folgte, war ein Großeinsatz der Feuerwehren. Sein Carport stand gegen 1.18 Uhr in Vollbrand, wie die Feuerwehr berichtet. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Carport in Flammen: Zwei Pkw brennen vollständig aus

Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer mit Löschschaum. Foto: Mirko Wogatzki / Feuerwehr Samtgemeinde Velpke

„Schon auf der Anfahrt war der Feuerschein und die starke Rauchentwicklung zu sehen. Schnell wurde mit den Löscharbeiten begonnen und eine Riegelstellung aufgebaut um das Übergreifen des Feuers auf das Gebäude zu verhindern“, berichtet Mirko Wogatzki, Pressesprecher Samtgemeinde Velpke. Unter dem Carport standen ein Golf sowie ein Tiguan, die beide komplett ausbrannten. Auch das Carport selbst erlag den Flammen vollständig. Im Einsatz waren rund 60 Kräfte der Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Polizei. Gegen 3.59 Uhr war der Einsatz laut Feuerwehr beendet.

