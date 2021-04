Kindergarten Büddenstedt wegen Corona geschlossen

Büddenstedt. Wegen eines akuten Corona-Verdachts wurde der Kindergarten Büddenstedt geschlossen. Eine Erzieherin war am Mittwoch posiiv getestet worden.

Wegen eines positiv ausgefallenen Schnelltestes hat sich am Mittwoch bei einer Erzieherin des Kindergartens Büddenstedt der Verdacht einer Corona-Infektion (mit hoher Wahrscheinlichkeit) ergeben. Das Ergebnis des PCR-Tests werde für Freitag erwartet, wie Bürgermeister Wittich Schobert am Donnerstag mitteilte.

Daher wurden in Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Helmstedt und dem Krisenstab des Landkreises die betroffene Kindergartengruppe sowie die übrigen in dieser Gruppe eingesetzten Erzieherinnen in vorsorgliche Quarantäne geschickt.

Helmstedter Gesundheitsamt ordnet Schließung der Kita Büddenstedt an

Das Gesundheitsamt habe nun die Lage neu bewertet und die vorsorgliche Schließung des gesamten Kindergartens Büddenstedt angeordnet. Die Eltern werden vom Gesundheitsamt über das weitere Vorgehen informiert.

Das Gesundheitsamt werde nach Vorliegen des Testergebnisses am Freitag die Lage neu bewerten und dann die weiteren Schritte mit der Stadt Helmstedt abstimmen.

red