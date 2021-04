Elmregia inspiziert ab Montag Kanalisation in Schöningen

Innerhalb des nächsten Vierteljahres will die Elmregia etwa 600 Kanalisations-Schächte in Schöningen überprüfen.

Die Schöninger Abwassergesellschaft Elmregia wird in Schöningen etwa 20 Kilometer der bestehenden Schmutz- und Regenwasserkanalisation mittels Spülwagen reinigen und im Anschluss durch eine TV-Befahrung auf Schäden inspizieren. In Zuge dieser Maßnahme werden parallel auch etwa 1400 Anschlussleitungen und etwa 600 Schächte geprüft, schreibt sie in einer Mitteilung.

Die erforderlichen Arbeiten werden durch die Firma Aqua-Tool aus Brandenburg, zusammen mit der Elmregia umgesetzt. Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden ausgewertet und je nach Schweregrad in bestimmte Schadensklassen eingestuft. Zum Schluss fließen all diese Daten in ein Sanierungskonzept, welche die Schadensbeseitigung in verschiedenen Prioritäten und Sanierungsverfahren beinhaltet.

Funktionsfähigkeit des Kanalnetzes soll erhalten bleiben

Die Vorgehensweise dient vor allem dem Erhalt der Funktionsfähigkeit des Kanalnetzes, hier unter anderem zur Vermeidung von Fremdwasserzuflüssen und Grundwasserkontaminationen durch undichte beziehungsweise schadhafte Kanäle sowie zur Vorbeugung von Störungen durch Verstopfungen.

Begonnen wird nach Vorlage aller erforderlichen Genehmigungen ab kommendem Montag, 19. April. Die Fertigstellung ist nach derzeitigem Stand für Mitte Juli 2021 geplant. Folgende Straßen sind in Teilbereichen betroffen: Wilhelm-Busch-Straße, Elzweg, Ringstraße, Ludwig-Uhland-Straße, Theodor-Körner-Straße, Gottfried-Keller-Straße, Goethestraße, Schillerstraße, Gerhard-Hauptmann-Straße, Lönsweg, Königsberger Straße, Steinweg, Otto-Hue-Straße, Müller-Mühlbein-Straße, Memeler Straße, Danziger Straße, Brandenburger Straße, Egerländer Straße, Bamberger Straße, Eichendorffstraße, Schüttestraße, Clausfeldstraße, Moltkestraße, Am Schloß, Westendorf, Kesselstraße, Am Mühlenbach, Am Burgplatz, Nicolaistraße, Bahnhofstraße, Pulvergasse, Fabrikstraße, Kannenstieg, Ballenstedtstraße, Negenborntrift, Bohrfeld, Pechanstraße, Pippinstraße, Mitgaustraße, Strombeckstraße, Schierstraße, Südstraße, Annabergstraße, Salinentrift, Am Ziegelberg und Am Salzbach.

Anlieger werden per Wurfsendung informiert

Die direkten Anlieger in den betroffenen Bereichen werden vorab über eine Postwurfsendung über die Umsetzung informiert. Bei eventuellen Störungen im Abwasserbetrieb können sich betroffene Bürgerinnen und Bürger an die Störungshotline Abwasser wenden unter (0800) 0282266.

red