Foto: Energy from Waste

Ein aktueller Blick auf die Baustelle der Klärschlammverbrennungsanlage von EEW am Standort Buschhaus.

Helmstedt. In den nächsten Wochen wird die „kalte“ Inbetriebnahme der Klärschlammverbrennungsanlage von Energy from Waste am Standort Buschhaus beginnen.