Polizeieinsatz bei „Corona-Partys“ in Schönigen und Dobbeln

Helmstedt. Die Feiern fanden Samstag statt. In Dobbeln konnten 15 Personen bei Eintreffen der Polizei flüchten. In Schöningen wurden die Beamten beleidigt.

Die Polizei in Helmstedt ermittelt derzeit zur Identität der etwa 15 Personen, die am Samstag von einer „Corona-Party“ geflüchtet waren.

Ein anonymer Anrufer meldete am Samstag gegen 17 Uhr eine große Feier in Dobbeln. Als sie das Erscheinen der Polizei bemerkten, entfernten sich bereits etwa 15 Personen von dem Gelände, meldet die Polizei in einem Bericht. Vor Ort lief eine Geburtstagsfeier. Die Polizei konnte lediglich von fünf Personen die Personalien feststellen. Die Personen vor Ort erhalten Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz und müssen mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Die Ermittlungen bezüglich der 15 Personen, die sich von der Party entfernt haben, dauern an.

Gegen 23 Uhr wurde die Polizei in Schöningen gerufen. Dort war trotz Ausgangssperre ebenfalls eine Corona-Party im Gange. Der Lärm der Musik und das Gegröle der fünf Personen sei bereits auf der Straße zu hören gewesen. Die Party habe in einem Keller eines Mehrfamilienhauses stattgefunden. Über der Tür stand bereits „Corona Keller“. Die Polizei gelangte nach langer Diskussion in den Keller des Gastgebers. Vor Ort waren die fünf feiernden und betrunkenen Personen im Alter von 35 bis 52 Jahren stark aggressiv und beleidigten die Beamten mehrfach. Ihnen droht ebenfalls eine Anzeige bezüglich des Infektionsschutzgesetzes sowie Beleidigung.

