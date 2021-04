Auto verschwindet aus der Helmstedter Walpurgisstraße

Helmstedt. Die Polizei Helmstedt fahndet nach Autodieben, die am Samstagvormittag in der Walpurgisstraße einen Mitsubishi Space Star gestohlen haben.

Einen weißen Mitsubishi Space Star haben Unbekannte am Samstagvormittag in der Walpurgisstraße in Helmstedt gestohlen. Wie Polizeisprecher Thomas Figge am Dienstag mitteilte, habe den Tätern dabei eine Stunde Zeit gereicht, denn am Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr habe der Wagen noch ordnungsgemäß verschlossen vor dem Wohnhaus des Geschädigten gestanden, und um 10.30 Uhr sei er verschwunden gewesen.

Autodiebstahl in Helmstedt: 7000 Euro Schaden

Durch den Diebstahl des eineinhalb Jahre alten Fahrzeugs ist dem Besitzer ein Schaden von 7000 Euro entstanden. Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben oder das Fahrzeug Autofahrern oder Passanten aufgefallen ist.

Hinweise nimmt die Polizeiwache Helmstedt unter (05351) 521-0 entgegen.

