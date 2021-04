Landesbehörde pflanzt in Frellstedt 57 neue Bäume

Frisches Grün für Frellstedt: Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat jetzt

57 neue Bäume entlang der Ortsdurchfahrt, aber auch an anderen Stellen im Gemeindegebiet gepflanzt. Es handelt sich um Linden, Eichen, Mehlbeeren und Apfelbäume. Hierauf wies die Behörde in einer Mitteilung hin.

Die Aktion ist in der Region bislang einmalig und folgt einer Vereinbarung mit der Gemeinde Frellstedt. „Hintergrund ist, dass Bäume, die an Straßen außerorts gefällt werden müssen, aufgrund der geltenden Richtlinien oftmals nicht an gleicher Stelle ersetzt werden können“, erläuterte Michael Peuke, Leiter der Landesbehörde in Wolfenbüttel. Die Gemeinde habe sich bereit erklärt, geeignete Stellen für Neupflanzungen zur Verfügung zu stellen. „Wir sorgen für die Pflege in den ersten drei Jahren, danach übernimmt die Gemeinde“, erklärte Peuke.

Positive Resonanz auf die Aktion

In Frellstedt habe es von Anwohnern sehr positive Reaktionen gegeben, freut sich Peuke. „Wir würden es begrüßen, wenn eine ähnliche Zusammenarbeit auch mit anderen Gemeinden zustande käme.“

red