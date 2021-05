LKW-Fahrer fährt bei Königslutter mit 3,85 Promille

Einem polnischen LKW-Fahrer ist laut Mitteilung der Polizei am Mittwochmittag ein weiterer LKW vor ihm aufgefallen, der in Höhe Königslutter in Schlangenlinien über die Autobahn 2 fuhr. Noch bevor der Fahrer die Polizei informieren konnte, hielt der LKW vor ihm auf dem Standstreifen an.

Der Fahrer konnte trotzdem noch aufrecht stehen

Bald traf dort die mittlerweile alarmierte Autobahnpolizei ein. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem ebenfalls polnischen Fahrer einen Wert von 3,85 Promille. Trotz der Alkoholisierung konnte der Fahrer noch aufrecht stehen. Nach einer Blutentnahme wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und sein Führerschein beschlagnahmt.

red