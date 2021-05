Corona: Landkreis Helmstedt verschickt Genesenen-Nachweise

Der Geschäftsbereich Gesundheit des Landkreises Helmstedt versendet in den nächsten Tagen die Nachweise für diejenigen, die bereits eine Covid 19-Infektion überstanden haben, teilt die Kreisverwaltung mit. Die Bescheiningung gilt demnach nur für Infektionen, die länger als 28 Tage und nicht länger als 6 Monate zurückliegen, „da nach derzeitigen Erkenntnissen nur für diesen Zeitraum von der Bildung genügender Antikörper und damit von einer geringen Ansteckungsgefahr für sich und andere auszugehen ist“.

Nachweise werden automatisch versandt

Die Nachweise werden automatisch und ohne Anforderung durch die Betroffenen versandt. Derzeit ist nur die Papierform vorgesehen. Eine Digitalisierung des Genesenen-Nachweises ist bisher nicht möglich, daher unterstützt die Luca-App diesen Nachweis auch nicht, heißt es in der Presseinformation des Landkreises.

Betriebe und Unternehmen werden darauf hingewiesen, dass die Bescheinigungen nur mit Original-Unterschriften und Original-Dienstsiegelabdruck des Geschäftsbereichs Gesundheit und nur im Zusammenhang mit einem amtlichen Lichtbildausweis (Bundespersonalausweis, Bundesreisepass, Führerschein) gültig sind. Eine Musterabbildung des Nachweises ist auf der Corona-Homepage des Landkreises unter www.helmstedt.de einzusehen.

Impfnachweis nur am Ort der Impfung

Die Impfnachweise werden nur dort ausgestellt, wo die Betroffenen auch geimpft werden. Bei Impfungen im Impfzentrum ist der vorhandene Impfpass mitzubringen. Der entsprechende Eintrag wird dann dort vorgenommen.

Falls der Impfpass vergessen wurde, stellt das Impfzentrum ersatzweise eine Impfbescheinigung aus. Diese kann dann vom Impfzentrum bei Vorlage mit dem Impfpass nachgetragen werden. Sollte gar kein Impfpass vorhanden sein, stellt das Impfzentrum auf Wunsch einen neuen Impfpass aus.

red