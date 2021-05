Bis Juli nur noch Zweitimpfungen im Impfzentrum Helmstedt

Eine Person erhält in einem Impfzentrum den Piks mit dem Wirkstoff gegen das Coronavirus.

Die Impfstofflieferungen an die Impfzentren der Landkreise werden nach den Vorgaben der Bundesimpfverordnung gedeckelt, teilte die Helmstedter Kreisverwaltung am Freitag mit. Daher seien im Impfzentrum Helmstedt bis in den Juli hinein nur noch Zweitimpfungen möglich.

„Der Bund möchte dagegen die Impfungen durch niedergelassene Ärzte und Betriebsärzte weiter forcieren. Die kommunalen Impfzentren sollen nur noch eine Grundlast abdecken. Diese Regelung ist aus Sicht des Landkreises unglücklich“, heißt es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung. Nach ihren Angaben wird mit dem Impfzentrum Helmstedt die komplette Infrastruktur vorgehalten, um täglich 400 Impfungen bereits mit nur einem Impfzug vorzunehmen. Die Kapazitäten könnten schnell auf bis zu 1.000 Impfungen pro Tag ausgebaut werden.

Landrat Radeck spricht von Ressourcenverschwendung

Stattdessen müsse das Impfzentrum für die bereits vergebenen Termine, aber auch für künftige Zweitimpfungen an Tagen öffnen, an denen nur einige wenige Impfungen vorgenommen werden können. „Dies ist ineffektiv und reine Ressourcenverschwendung“, ärgert sich Landrat Gerhard Radeck. „Gleichzeitig wird bei der Impfpriorisierung mit der Freigabe immer neuer Bevölkerungsgruppen ein Erwartungsdruck gegenüber den Landkreisen erzeugt, der ohne Impfstoff aber nicht erfüllt werden kann. Es beklagen sich – nicht zu Unrecht – zum Beispiel die Freiwilligen Feuerwehren und die Hilfsorganisationen, dass wir ihnen kurzfristig kein Impfangebot unterbreiten können, weil noch viele Über-70-Jährige und Menschen mit Vorerkrankungen auf der Warteliste stehen. Nichts anderes gilt im Übrigen auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung in relevanter Position.“

Die bereits vergebenen Termine für die Erstimpfung im Impfzentrum werden laut Kreisverwaltung aber nun noch abgearbeitet, aber: „Für die rund 8.300 Personen, die auf der Warteliste des Landesportals stehen, können voraussichtlich vor Juli keine Termine für Erstimpfungen im Impfzentrum angeboten werden“, heißt es in der Mitteilung.

Fünf bis zehn Prozent aller Impftermine nicht wahrgenommen

Ein weiteres Problem: Inzwischen werden laut Kreisverwaltung zwischen fünf und zehn Prozent aller Termine im Impfzentrum Helmstedt nicht wahrgenommen, weil die Angemeldeten ihre Impfungen bei den niedergelassenen Ärzten bekommen haben, ohne den Termin im Impfzentrum abgesagt zu haben. Dies erschwere die Planungen im Impfzentrum erheblich, da die so ungenutzten Impfstoffe dann über Ersatzlisten angeboten werden müssen. Der Landkreis bittet deshalb die betroffenen Bürgerinnen und Bürger daher eindringlich darum, dass sie ihre Termine in diesen Fällen über das Landes-Impfportal online oder telefonisch wieder stornieren.

