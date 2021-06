Esbeck. Zu einem Unfall mit drei Schwerverletzten kam es am frühen Dienstagabend in Esbeck. Zwei Fahrzeuge stießen frontal zusammen.

Drei Schwerverletzte in Esbeck Unfall in Esbeck: PKW gerät in Gegenverkehr

Drei Personen sind am Dienstag gegen 17.35 Uhr bei einem Unfall auf der Straße Hofbreite (L 641) in Esbeck schwer verletzt worden. Dabei kam ein 65-Jähriger laut Polizei mit seinem PKW in einer Kurve Richtung Kißleberfeld in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem PKW eines 24-Jährigen zusammen.

Rettungswagen bringen drei Verletzte ins Helmstedter Klinikum

Beide Fahrer sowie ein 12 Jahre altes Kind im Wagen des vermeintlichen Unfallverursachers seien durch die Wucht des Aufpralls schwer verletzt worden und mit zwei Rettungswagen ins Helmstedter Klinikum gebracht worden. Beide Autos seien abgeschleppt worden. Schaden: rund 35.000 Euro.

red