Saisoneröffnung im Waldbad Im Helmstedter Waldbad soll Badesaison am 11. Juni beginnen

Helmstedt. In einigen Freibädern der Region wird schon geschwommen. Auch die Öffnung des Waldbads Birkerteich kommt in Sicht: Am 11. Juni soll es losgehen.