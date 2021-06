Die Kandidaten-Aufstellungsversammlung des Kreisverbandes Bündnis90/Die Grünen fand am Samstag in der Politischen Bildungsstätte in Helmstedt statt. Durch die Versammlung führten die beiden gleichberechtigten Kreisverbandsvorstände Rebekka Spanuth (hinten von links) und Volker Möll sowie Geschäftsstellenleiterin Antje Müller.