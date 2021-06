Der Schöninger Bürgermeister Malte Schneider (von links), Rolf-Dieter Backhauß und der SPD-Landtagsabgeordnete Jörn Domeier begrüßten Ministerpräsident Stephan Weil in Schöningen.

Schöningen. Der Ministerpräsident will an fünf Orten in Niedersachsen insgesamt 75 Kilometer wandern – anlässlich des Landesjubiläums.