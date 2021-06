Jerxheim. Bei einem schweren Autounfall in Jerxheim sind am Freitag zwei Männer leicht verletzt worden. Die beiden beteiligten Autos sind Schrott.

Unfall in Jerxheim Zwei Fahrer bei Unfall in Jerxheim verletzt

Einen schweren Unfall mit zwei Leichtverletzten gab es am Freitag, 7.44 Uhr, auf der auf der Helmstedter Straße (B 244) in Jerxheim. Laut Polizei befuhr ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Helmstedt mit seinem VW Golf die Straße aus Richtung Jerxheim Bahnhof in Richtung Jerxheim.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort seitlich mit einem VW Golf Cabrio eines 21 Jahre alten Fahrers Dabei erlitten beide Fahrzeuge einen wirtschaftlichen Totalschaden. Bei dem Auto des Unfallverursachers war die gesamte linke Seite beschädigt, der vordere linke Reifen platt und das rechte Hinterrad abgerissen.

Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden

Bei dem Golf Cabrio war der linke Vorderreifen luftleer, der Kotflügel gestaucht und die Fahrertür stark beschädigt. Zudem hatten die Airbags ausgelöst. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Die Fahrzeuge wurden in einem Fall mit einem Traktor und im zweiten Fall durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt.

red